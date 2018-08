美外資審查法防範竊取機敏資訊 中國：勿阻撓正常商業活動

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)美國總統川普13日簽署「2019財政年度國防授權法」,其中包括了外資國家安全審查改革法案。對此,中國商務部14日發表聲明,呼籲美方切勿以國安為由無限上綱,阻礙商業活動。

《美聯社》報導,簽署成法後,美國外國投資委員會(The Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)將得以擴大監管權限。雖未明講,但此舉顯然是衝著中國而來,尤其是中國利用法規漏洞,不當取得美國科技與敏感資訊,早令人詬病。

商務部喊話,「美方應客觀、公正對待中國投資者,避免國家安全審查成為中美企業開展投資合作的障礙。」

法案上路後,CFIUS將對有國安之虞的外商投資、併購交易進行審查,重新界定關鍵技術,亦新增特別關注國家。

美國議員去年提出議案時就曾指出,中國企業透過與外商合資,或小部份持股之方式,取得敏感技術。

不只美國,歐洲也對中國併購活動背後的那隻手採取防堵措施。德國政府7月即攔阻了中國國家電網意圖收購德國電力營運商的計畫,英國亦於上個月宣布擴大限制有國安疑慮的外資併購活動,適用範圍涵蓋外資僅持股25%的企業。