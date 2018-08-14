美總統簽署國防授權法　蔡英文盼加強臺美國防合作

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文「同慶之旅」結束在美國洛杉磯的過境行程，轉往南美洲友邦巴拉圭，國家安全會議副秘書長蔡明彥在專機上轉述蔡總統在抵達洛杉磯隔日與美國當地政要互動的情形，並表達總統對於美國行政與立法部門在各項事務上支持臺灣的感謝。

根據蔡明彥轉述，針對美國總統川普（Donald Trump）美西時間13日上午簽署通過《2019財政年度國防授權法案》（National Defense Authorization Act），蔡總統在與華特斯（Maxine Waters）、薛爾曼（Brad Sherman）及比格斯（Andy Biggs）三位美國眾議員進行午餐會時，特別感謝美國國會長期支持臺灣，以及包括美國在臺協會（American Institute in Taiwan）等行政部門在臺美溝通的過程當中提供全力協助，讓臺美合作關係可以持續深化。

此外，在午後與美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會面時，蔡總統指出，在國防議題上，臺灣會持續深化與美國的合作。總統提及，除了加強臺美國防合作，臺灣會積極提升本身的國防能力，像是明年的國防預算已有大幅提升，如有重大軍購案，臺灣也會動用特別預算來支應。

據轉述，賈德納是專程搭機至洛杉磯會見蔡總統，對於臺灣在國際社會所遭受到的打壓，他除了表達關切，也表示美方會全力支持臺灣。

▶︎ 美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）赴洛杉磯與總統蔡英文會面（照片來源：中央社提供）

此外，除了參與表達支持臺灣的國際參與外，賈德納也提到他相當支持臺美軍售朝常態化發展，讓美國對臺軍售可以更即時、更有效率地處理，以符合臺灣國家安全的需要。

蔡總統也在稍早與美國新墨西哥州州長馬婷妮（Susana Martinez）進行早餐會，馬婷妮在會中希望能與臺灣發展更全面的合作，包括在能源、教育以及科學研究方面。

蔡總統則就臺美能源合作議題說明，臺灣中油公司剛決定向美國採購250億美元液化天然氣，這是臺灣在能源上的全新布局，向美方採購液化天然氣，可降低在海運通道上，過度依賴中東等潛在衝突地區的風險，讓能源安全布局更全面、更多元。

最後，根據蔡明彥，教育部長葉俊榮與馬婷妮在午間共同見證駐洛杉磯辦事處處長朱文祥與新墨西哥州教育廳廳長簽署教育合作瞭解備忘錄（MOU），將促進臺灣與新墨西哥州學術與科學研究的交流。