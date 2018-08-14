新南向遊客來台旅遊遇困   波麗士大人神救援

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一位來自菲律賓的女子日前來台旅遊，卻因為搭乘計程車後信用卡失靈，提款機提領失效，著急之下嚎啕大哭，計程車司機向嘉義市政府警察第二分局後湖派出所求救，在員警幫忙下，聯絡上女子的台籍友人，友人表示將立即轉賬付清車資，女子總算破涕為笑，向警方道謝。

嘉義市政府警察局第二分局後湖派出所警員張雅涵於日前接獲1位計程車司機請求協助，原來該位司機當日下午在嘉義高鐵站附近載送一位菲律賓女子，女子要求司機載她到民雄附近的大學，但當司機載送她到目的地時，女子又要求司機等一下載她到Chiayi Station，當司機載送女子到嘉義火車站時，女子卻說她是要到嘉義高鐵站，於是司機請女子先行付車資費用。

女子以信用卡刷卡卻發現無法成功，經司機陪同到ATM提領又失敗，著急地嚎啕大哭，司機見該名女子一直啜泣，不知該如何是好，見不遠處有間派出所，隨即進入請求協助。

員警安撫女子情緒並告訴她，警方會盡力提供協助後，女子才放下忐忑不安的心，經了解菲籍女子獨自來台旅遊，卻遇上信用卡損壞無法使用，身上又沒有足夠的現金的困境，所幸女子表示在台還有一名朋友，於是員警立即聯繫該名友人，當該名友人接通電話及了解緣由後二話不說即表示要立即轉帳付清車資，女子終於破涕為笑開心的向警方道謝。