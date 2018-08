老夫老妻秒懂！德國插畫家新書「我恨你，只是你還不知道而已」繪出戀人心聲

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)七夕情人節不用再說我愛你!德國知名插畫家 Nadine Redlich於上(7)月出版新書「我恨你,只是你還不知道而已」(I Hate You… You Just Don’t Know It Yet),使用簡潔的插畫跟諷刺的文字,描繪對另一半恨得牙癢癢的場景,尤其是在一起久的情侶更心有戚戚焉,然而,即便作品充滿黑色幽默卻流露出伴侶間真摯的情感。



(圖片來源:Nadine Redlich)



難以進入的心房(圖片來源:Nadine Redlich)

來自德國,杜塞道夫的插畫家 Nadine Redlich,使用明亮的色彩跟圓潤的線條,創造許多可愛的角色,並搭配諷刺的文字說明擄獲人心。Redlich曾幫紐約時報及GOOGLE繪製過插圖,Instagram上擁有超過12萬粉絲人數,並已出版過2本書,最新作品「我恨你,只是你還不知道而已」(I Hate You... You Just Don’t Know It Yet),由長期合作的德國出版社Rotopol發行。

根據It's Nice That報導,插畫家繪製此書的緣由,來自某天心血來潮畫了一對情侶躺在床上,其中一個已經睡著,另外一個充滿愛意的看著入睡的他,並在耳邊輕聲說:「我恨你,只是你還不知道而已。」於是,插畫家突然文思泉湧的開始繪製多幅相關作品,並將它們集結成冊,可於線上看電子書。

此書特別的地方在於,其尺寸只有寬10公分,長14.5公分大小,迷你的尺寸讓人不禁聯想到耳邊的輕聲細語,書籍收錄的作品就像情人間私密的情話,然而,卻不是大家想像中的浪漫,而是帶有恨意的字句,一針見血的道出平常不好意思表達的心聲。



「我恨你,只是你還不知道而已」(照片來源:Nadine Redlich)

「我恨你,只是你還不知道而已」透過漫畫、插畫、塗鴉等形式,探討熱戀的激情過後所延伸出的負面情感,例如彼此界限的設定、無話可說的尷尬、爭吵不斷的畫面等,其中一幅6格漫畫標題為「心之所向」(The heart wants what it wants),畫出插畫家那顆熱愛自由而寧願跳樓的心,或是早上睡醒到廁所梳洗時,發現洗手台鏡子上寫著「拜託你離開」(please leave)的玩笑字句,這些作品都不禁讓人會之一笑。

然而,即便在感情中有許多困難需要克服,也有很多情緒使人感到受傷,但也正因為你愛一個人,所以才會讓對方如此的靠近,插畫家用幽默且勇敢的態度地面對戀情的困境,並出書一同鼓勵大家,讓我們一起來看這些充滿德式幽默的作品吧!



(圖片來源:Nadine Redlich)



(圖片來源:Nadine Redlich)







我希望時間可以回到我們初次接吻,然後吐在你嘴巴裡(圖片來源:Nadine Redlich)



自從我們交往後,我從來沒放過屁,如果哪一天你離開了我,我應該可以放上三天三夜的屁(圖片來源:Nadine Redlich)