老夫老妻秒懂！德國插畫家新書「我恨你，只是你還不知道而已」繪出戀人心聲

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）七夕情人節不用再說我愛你！德國知名插畫家 Nadine Redlich於上（7）月出版新書「我恨你，只是你還不知道而已」（I Hate You… You Just Don’t Know It Yet），使用簡潔的插畫跟諷刺的文字，描繪對另一半恨得牙癢癢的場景，尤其是在一起久的情侶更心有戚戚焉，然而，即便作品充滿黑色幽默卻流露出伴侶間真摯的情感。



（圖片來源：Nadine Redlich）



難以進入的心房（圖片來源：Nadine Redlich）

來自德國，杜塞道夫的插畫家 Nadine Redlich，使用明亮的色彩跟圓潤的線條，創造許多可愛的角色，並搭配諷刺的文字說明擄獲人心。Redlich曾幫紐約時報及GOOGLE繪製過插圖，Instagram上擁有超過12萬粉絲人數，並已出版過2本書，最新作品「我恨你，只是你還不知道而已」（I Hate You... You Just Don’t Know It Yet），由長期合作的德國出版社Rotopol發行。

根據It's Nice That報導，插畫家繪製此書的緣由，來自某天心血來潮畫了一對情侶躺在床上，其中一個已經睡著，另外一個充滿愛意的看著入睡的他，並在耳邊輕聲說：「我恨你，只是你還不知道而已。」於是，插畫家突然文思泉湧的開始繪製多幅相關作品，並將它們集結成冊，可於線上看電子書。

此書特別的地方在於，其尺寸只有寬10公分，長14.5公分大小，迷你的尺寸讓人不禁聯想到耳邊的輕聲細語，書籍收錄的作品就像情人間私密的情話，然而，卻不是大家想像中的浪漫，而是帶有恨意的字句，一針見血的道出平常不好意思表達的心聲。



「我恨你，只是你還不知道而已」（照片來源：Nadine Redlich）

「我恨你，只是你還不知道而已」透過漫畫、插畫、塗鴉等形式，探討熱戀的激情過後所延伸出的負面情感，例如彼此界限的設定、無話可說的尷尬、爭吵不斷的畫面等，其中一幅6格漫畫標題為「心之所向」（The heart wants what it wants），畫出插畫家那顆熱愛自由而寧願跳樓的心，或是早上睡醒到廁所梳洗時，發現洗手台鏡子上寫著「拜託你離開」（please leave）的玩笑字句，這些作品都不禁讓人會之一笑。

然而，即便在感情中有許多困難需要克服，也有很多情緒使人感到受傷，但也正因為你愛一個人，所以才會讓對方如此的靠近，插畫家用幽默且勇敢的態度地面對戀情的困境，並出書一同鼓勵大家，讓我們一起來看這些充滿德式幽默的作品吧！



（圖片來源：Nadine Redlich）



（圖片來源：Nadine Redlich）







我希望時間可以回到我們初次接吻，然後吐在你嘴巴裡（圖片來源：Nadine Redlich）



自從我們交往後，我從來沒放過屁，如果哪一天你離開了我，我應該可以放上三天三夜的屁（圖片來源：Nadine Redlich）