AIT新處長：持續強化臺美夥伴關係及友誼

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）美國在臺協會新任處長酈英傑（William Christensen）今（14）日在一場臺美共同舉辦的活動開幕式上表示，他將持續致力於強化臺美間的夥伴關係及友誼。

「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」今早於臺北君悅酒店舉行開幕式，來自三大洲、16個國家的專家及執法人員，將在為期兩天的工作營中，分享彼此的實務經驗，同時藉此機會深化國際合作，並共同打擊跨境犯罪。

今日的活動是酈英傑上週六（11）抵臺履新後的首場公開活動，在開幕式似是因行政院長賴清德的車隊遇雨塞車而延遲片刻後，酈英傑與賴院長一同微笑步入活動會場。

▶︎ 行政院長賴清德與美國在臺協會處長酈英傑相談甚歡（照片來源：中央社提供）

酈英傑在致詞時表示，「臺灣的法治應該作為整個國際社會的楷模。美國當然認為如此，這就是為什麼我們會把臺灣納入我們的全球入境計劃（Global Entry）與免簽證計劃。」

酈英傑更以臺灣執法單位追緝臺灣人境外電話詐騙案為例，表示臺灣強健的法治為社會帶來和平與安全，更強化了區域的安全與穩定。

此外，曾於2012至2015年擔任美國在臺協會臺北辦事處副處長的酈英傑，也表達再度駐臺的喜悅，並指出「未來幾年中最重要的工作莫過於繼續強化美國與臺灣之間的夥伴關係與友誼。」

賴院長稍後發表簡短致詞時則提及，臺灣會盡最大的努力為區域帶來和平、為進步做出貢獻，「臺灣的國際地位非常獨特，但我們從不規避任何挑戰」。

此外，有鑑於總統蔡英文將打擊毒品視為執政優先項目之一，賴清德也表示盼能與其他國家交流，並強調打擊毒品需仰賴跨國合作，單一國家無法獨自完成，「我們履行自身義務，並用尊嚴及尊重的方式，積極地與其他國家建立關係。」

法務部長蔡清祥則提及，「臺灣多年來積極貢獻國際執法社群，也歡迎各國執法機關就個案調查與訓練交流多與我國合作，建立合作平臺、提升執法效能，在互惠互助的基礎上，共同維護區域的穩定與安全。」

此次研習營為臺美全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework）下所舉辦的活動，臺美在2015年起推動此架構迄今，已舉辦12場不同主題的研習營。

酈英傑強調，臺美全球合作暨訓練架構是臺美雙方「多面向合作的最佳典範」。他也表示，臺美間不僅彼此相互交流，也有許多能和區域以至於全球其他國家分享與交流的經驗。

▶︎ GCTF「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」14日於臺北舉行開幕式（照片來源：中央社提供）