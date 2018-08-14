完整保存！1.5公尺巨大翼龍化石於美國出土

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）身長1.5公尺的巨大翼龍化石，日前被美國科學家在猶他州發掘，這隻曾經是「空中霸主」非鳥亦非恐龍的翼龍，卻是第一隻可以在天空飛行的脊椎動物，新研究報告已在13日刊登在「自然生態學與進化」(Nature Ecology & Evolution)期刊。

綜合外電報導，美國猶他州日前挖出第一種能自主飛行的脊椎動物－翼龍，這隻翼龍是目前發現保存最完好的一組，身長1.5公尺，擁有112顆牙齒。據信生活在2億年多前的三疊紀晚期、有「空中霸主」之稱的翼龍，一直活到6500萬年前，因太空隕石撞上地球，牠才和陸地上多數恐龍和其他類型的物種一起從地球上滅絕。

美國楊百翰大學(Brigham Young University) 古生物學家兼研究主筆的Brooks Britt向《法新社》表示，很少見到翼龍的化石，因為這些骨架輕巧的動物是為飛行而生，然而，在牠們死後，牠們的骨頭也常跟著灰飛煙滅。

與目前其他出土的翼龍化石相比，猶他州的化石是目前「保存良好」的一組翼龍骨架。科學家表示，這隻巨大翼龍尚成年就死亡了。

Voici Quetzalcoatlus Northropi (un genre de ptérosaure), à côté d'un homme de 1,8 m. Avec une envergure allant jusqu'à 12m, c'est le plus grand animal volant ayant jamais existé. Il vivait à la fin du Crétacé supérieur en Amérique du Nord, il y a environ 66-70 millions d'années. pic.twitter.com/0jvELjp49o — MoSWaa (@moswaa) February 21, 2018

科學家是在猶大洲一處220萬平方公里中挖掘出這隻巨大的翼龍化石，這裡曾經有個綠洲還有可見的巨大沙丘的沙漠環境。另外，與牠同時存在的其他翼龍中，則是在現今歐洲和格陵蘭（Greenland）的沿海地區被發現，為出現時間最早的沙漠物種。

據研究論文表示，這項發現顯示在翼龍的發展初期，這種飛行動物遍布在全球大多數地區，並且可以在不同的環境中存活，一直到6500萬年前因太空隕石撞上地球後，才將半數物種滅絕。