資安攻防戰DEFCON CTF 台灣戰隊勇奪季軍

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）第26屆 DEFCON CTF駭客網路搶旗攻防賽決賽9至12日在美國拉斯維加斯凱薩宮登場，冠亞軍分別由韓國與美國拿下，台灣HITCON戰隊則獲得季軍。

iThome報導，本屆DEFCON CTF（Capture the Flag）賽事由全新主辦單位O.O.O.（Order-of-the-Overflow）舉辦，韓國隊DEFKOROOT獲冠，美國隊PPP居次，台灣駭客年會HITCON戰隊獲得第三名的佳績。

這次賽制不同以往，並非單純的網路攻防（Attack and Defense），而是混合類似搶灘遊戲的「山丘之王」（King of the Hill）的比賽方法，以占領伺服器服務的時間多寡來決定分數高低，得分也越高。第二天之後的賽制，則以攻防為主，參賽隊伍必須保護我方伺服器不被攻陷，同時研究伺服器漏洞，寫成攻擊程式攻擊其他參賽隊伍（Exploit），藉此取得其他隊伍伺服器中的金鑰（Token）或旗幟（Flag）後，將攻擊成功的訊息（Flag）提交計分。

報導引述不具名資安專家之觀察，他表示，由於挑戰形式改變，第一天HITCON戰隊表現普通，但薑還是老的辣，該隊在第二天賽事來居上，贏得佳績。有人曾問HITCON戰隊成員，如何培養資安實力？成員回答，「打CTF比賽就是累積實力最快方式。」

這次台灣另一支參賽隊伍BFS戰隊，有許多成員是透過AIS3（新型態暑期資安培訓課程）培訓，新手上路，首次出國比賽，雖未能取得佳績，卻能磨練資安實力，與他國好手交流。

不具名的資安專家也提出建言，儘管蔡政府提出「資安等於國安」的政策方向，但政府傾向設定各種短期可見的KPI作為施政績效，過於短視，殊不知資安人才的養成及產業發展，都非一蹴可即。