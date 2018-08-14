調查：台人分手療傷要1年 日本只需3個月

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合報導）一項研究針對5000多名台灣人以及4000多名日本人進行調查，他們發現大多數的台灣人開始一段新戀情要花上一年以上的時間，而日本人只需三個月！

日台交友軟體「Pairs派愛族」指出，台灣人沒有戀愛經驗的比例是日本人的2倍左右，他們推測可能是因為相較於日本人，台灣人對於談戀愛態度叫慎重且念舊。不過，雖然在戀愛經驗上日台有明顯的文化差異，但基本的戀愛價值觀上都有一致的答案，像是，大多數人認為分手後不能當朋友，且兩國女性主動提分手的比例較高。

(圖片來源: Pairs派愛族)

然而，有戀愛經驗的人都知道，分手的後勁之強大足以讓人茶不思飯不想，因此如何促進彼此的關係就很重要！

美國婚姻專家蓋瑞．查普曼（Gary Chapman）研究出5種愛的語言，分別為「肯定的言詞」、「身體的接觸」、「用心的陪伴」、「服務的行動」及「接受禮物」，只要找到另一半的愛之語，就有辦法使你們的關係更穩固！而坊間和網路上也有許多現成的問卷調查讓大家測試自己的愛之語為何！

愛之語全人關懷協會整理出了愛之語的幾項要點：

1. 肯定的言詞：用鼓勵、讚許等的言語肯定對方。

2.身體的接觸：透過擁抱、牽手、撫摸...等等肢體碰觸的方式來表達愛意與關懷。

3.用心的陪伴：把心思多放一點在對方身上，用心陪伴對方做他喜歡的事情。

4.服務的行動：以行動向對方表示你的關懷，例如，倒水、跑腿買東西。

5.接受禮物：透過一番細心的觀察與了解之後，送給對方他需要的禮物。