七夕將至 熟男有此困擾 恐演變成婚姻危機？！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）七夕將至，許多情侶想藉此良機提升雙方的感情，但台灣男性學醫學會表示，對於熟男來說，若性生活不給力，不僅沒有為感情加溫，還可能演變成婚姻危機。醫師建議有此困擾的男性，一定要主動求醫，透過口服低劑量藥物治療，可有效改善症狀。

根據研究顯示，全台四十歲以上男性中，每五人中就有一人深受「勃起功能障礙」與「攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀」所苦。礙於亞洲文化較保守，許多患者諱疾忌醫，長期以來隱忍不適，最後竟出現排尿斷斷續續、夜尿、頻尿等問題，有些甚至偷偷上網買壯陽藥，不僅沒有療效，還導致命根子搔癢過敏，得不償失。

耕莘醫院外科部廖俊厚主任透露，七夕情人節前民眾自主就醫明顯較為踴躍，不外乎是想尋求臨時抱佛腳的妙方，七夕夜裡才好向伴侶交差。不過，他指出，男性共病的治療與照護就如同慢性病，長治久安才能真正改善，短視近利不會對於性福增值加分。

他進一步指出，攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀與勃起功能障礙，皆會隨著年齡增長而遞增，根據德國研究指出，有勃起功能障礙的30幾歲男性，近四成有伴隨下泌尿道症狀的問題，而50幾歲患者更高達有七成。

廖俊厚主任提醒民眾，近來偽藥風波不斷，尤其是男性功能藥物更是氾濫，大陸地區闖關進口的偽藥新聞層出不窮。也有報導指出，部分偽壯陽藥含局部麻醉劑，長期使用恐造成「命根子」騷癢、起疹子，甚至可能出現腫脹疼痛，若是本身罹患心血管疾病者服用，更有可能因此致命。

因此，用藥前建議諮詢藥師，若是處方用藥，不要自行上網網購，建議要就醫問診，請醫師評估身體狀況，再開立適合的藥物，目前已有口服低劑量藥物治療，定時定量，可同時改善兩大共病。