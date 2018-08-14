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齊唱「母乳恩」  移民署與泰籍移工共度泰國母親節

移民署高雄市第二服務站關懷泰籍移工並演出行動劇宣導居留權益及交通安全。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/08/14 12:00
（圖片來源：移民署提供）

（圖片來源：移民署提供）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）在台移工人數已高達68萬人，為關懷在台灣這片土地默默付出的移工朋友，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站8月10日結合行動服務列車，與高雄市政府警察局岡山分局一同前往燕巢區「萬機鋼鐵股份有限公司」，關懷現場約110名泰籍移工並演出行動劇宣導居留權益及交通安全。

行動劇由高雄市第二服務站及岡山分局共同演出，劇中以簡單的道具及生動活潑的肢體語言，配合泰國通譯的即時解說，將居留權益及交通安全融入劇中，讓移工透過行動劇瞭解自身的權益及避免違反交通法規，同時將居留權益、人口販運防制及交通法規等宣導內容，以有獎徵答方式與移工互動，過程熱絡。

8月12日為泰國詩麗吉王太后陛下的生日，也是泰國的母親節，在母親節前夕，為讓在台移工感念母親的慈恩，特別邀請「妮藍泰國文化」創辦人許珍妮小姐擔任通譯，現場引領移工合唱泰國母親節歌曲「母乳恩」，透過歌曲表達對於母親的感謝與想念，現場氣氛溫馨感人。

移工阿泰表示，來台工作已將近3年，這是第1次與大家聚在一起合唱泰國母親節歌曲，今年母親節雖然沒辦法回泰國過節，但透過合唱歌曲表達對遠方母親的感謝，真是特別的體驗。

高雄市第二服務站主任熊德仁表示，移民署關懷的對象不僅限於新住民，更擴及來台辛勤工作的移工們，此次特別與岡山分局共同演出行動劇，希望透過實際的關懷與居留權益的宣導，讓在台移工避免因觸犯法令而影響居留權，營造一個能讓移工樂居的友善環境。
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