齊唱「母乳恩」  移民署與泰籍移工共度泰國母親節

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）在台移工人數已高達68萬人，為關懷在台灣這片土地默默付出的移工朋友，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站8月10日結合行動服務列車，與高雄市政府警察局岡山分局一同前往燕巢區「萬機鋼鐵股份有限公司」，關懷現場約110名泰籍移工並演出行動劇宣導居留權益及交通安全。

行動劇由高雄市第二服務站及岡山分局共同演出，劇中以簡單的道具及生動活潑的肢體語言，配合泰國通譯的即時解說，將居留權益及交通安全融入劇中，讓移工透過行動劇瞭解自身的權益及避免違反交通法規，同時將居留權益、人口販運防制及交通法規等宣導內容，以有獎徵答方式與移工互動，過程熱絡。

8月12日為泰國詩麗吉王太后陛下的生日，也是泰國的母親節，在母親節前夕，為讓在台移工感念母親的慈恩，特別邀請「妮藍泰國文化」創辦人許珍妮小姐擔任通譯，現場引領移工合唱泰國母親節歌曲「母乳恩」，透過歌曲表達對於母親的感謝與想念，現場氣氛溫馨感人。

移工阿泰表示，來台工作已將近3年，這是第1次與大家聚在一起合唱泰國母親節歌曲，今年母親節雖然沒辦法回泰國過節，但透過合唱歌曲表達對遠方母親的感謝，真是特別的體驗。

高雄市第二服務站主任熊德仁表示，移民署關懷的對象不僅限於新住民，更擴及來台辛勤工作的移工們，此次特別與岡山分局共同演出行動劇，希望透過實際的關懷與居留權益的宣導，讓在台移工避免因觸犯法令而影響居留權，營造一個能讓移工樂居的友善環境。