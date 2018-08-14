「泰」精彩！  高市勞工局與泰辦事處合辦移工體育嘉年華

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為關懷高雄市移工，高雄市政府勞工局與泰國貿易經濟辦事處8月12日合辦「藤空飛翔泰精彩」泰國體育文化母親節活動，邀請泰國、印尼、越南及菲律賓移工朋友一起參與，並與台灣民眾展開運動競賽。本次參賽隊伍包括32隊藤球隊、8隊足球隊及16隊排球隊，總獎金上看7萬元，第一名隊伍最高可獲得1萬元獎金。

與其他國家不同，每年8月12日是泰國的母親節，也是泰國九世皇后，詩麗吉王太后陛下的生日，而茉莉花也是泰國母親節的象徵。根據勞動部統計，截止今年6月，高雄市有將近6萬名外籍移工，其中泰國籍移工有3千多位，為高雄市的經濟發展與社會安定貢獻良多。

本次活動共有56隊伍參與競賽，包括32隊藤球隊、8隊足球隊及16隊排球隊，冠軍隊伍可獲得1萬元獎金。當天主辦單位也舉行祈福儀式，並邀請新南向國家的傳統舞蹈團體與樂團進行演出，現場氣氛活絡，參與民眾及移工為自己支持的隊伍加油，競賽緊張刺激，為活動帶來高潮。

勞工局長李煥熏表示，勞工局平日除提供移工朋友相關法令及生活資訊外，也定期入廠輔導並進行法令宣導，不定期舉行節慶活動及體育交流，希望移工朋友在工作之餘，也能放鬆心情。

祈福儀式（圖片來源：泰國貿易經濟辦事處勞工處）

藤球比賽（圖片來源：泰國貿易經濟辦事處勞工處）