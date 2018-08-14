經濟學人智庫研究 2018全球最宜居城市是...

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit, EIU）公布了2018年全球宜居城市排行榜，在蟬聯七年冠軍後，墨爾本終於將寶座拱手讓人，由維也納登上首位。

CNN報導，EIU針對140個城市進行評比，項目包括穩定、健康照護、文化、環境、教育與基礎建設。

近年來歐洲籠罩恐攻陰影，影響城市排行，今年奧地利首都維也納險勝澳洲墨爾本，即可歸功於環境趨於穩定，在此一項目拿下較多分數。

亞洲方面只有日本的大阪與東京打入前10名，分別位居第3與第7。犯罪率降低，公共運輸改善，都是兩座城市加分的關鍵。

德國漢堡與芬蘭赫爾辛基，今年都跌出前10，丹麥哥本哈根取得第9名，是除了維也納以外唯一入榜的歐洲城市。加拿大也相當風光，有三座城市進入前10。

不意外地，敬陪末座的是戰事頻仍的敘利亞首都大馬士革。

2018全球最宜居城市前十名：

1. 維也納（奧地利）

2. 墨爾本（澳洲）

3. 大阪（日本）

4. 卡加利（加拿大）

5. 雪梨（澳洲）

6. 溫哥華（加拿大）

7. 多倫多（加拿大）

7. 東京（日本）

9. 哥本哈根（丹麥）

10.阿得萊德（澳洲）