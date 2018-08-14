專家：爸媽4個可能的NG職涯建議 

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）畢業季剛過2個月，許多剛入社會的新鮮人都會請教父母的意見，希望自己在工作中不要犯錯，找工作時順利，但美國知名職場學習部落格《Ask a Manager》的顧問Alison Green表示，有些觀念過時的爸媽不僅沒有神助攻，可能反倒成為豬隊友！因此Alison Green告訴《Quartz》求職者可以忽略的幾項建議：

1. 遞送紙本簡歷

父母：「你知道嗎？你應該將你的簡歷印出來，郵寄給老闆或是親自交到他的手中！」

Green說這種方法曾經是個令人印象深刻的舉動，但現今幾乎所有工作都採取電子申請，因為將紙本掃描成電子版本的手續實在太繁複，老闆可沒有那個時間。除此之外，電子簡歷的上路，讓求職者人數水漲船高，老闆實在是不願意再多花那麼多的時間與隨意出現的求職者談話。

2. 再三向HR確認

父母：「你有打電話問你是否被錄取嗎？」

這種嘗試表現出「上進心」的方法一點效果都沒有！實際上，這會使你和招聘經理的關係有所疏遠。

3. 著重眼前薪資

父母：「你賺了多少錢？甚麼？當助手！你知道你還有多少貸款要繳嗎？」

現今社會有一種特別的誤解就是，畢業生要找領域相關工作很難，且都要從最基層的員工開始做起，還得用盡力氣達到自己的目標，但許多父母並不了解隨著年資增長，員工在職場上也會有愈來愈好的職位，所以父母往往會因為焦慮強迫孩子走上不合適的道路。

除此之外，許多父母認為攻讀研究所會增加其競爭力，但往往他們沒有意識到研究所的競爭力是取決於該領域是否重視這樣的學歷。

4. 強調個人優勢不老套

父母：「好，我不再管了，但你的計畫是甚麼？」

專家建議，在履歷史表現出熱情跟為何你能勝任此工作最好的方法莫過於是，列舉出所有與雇主徵才標準相關的各樣成就，並且撰寫一篇真實、引人入勝的求職信來解釋為甚麼你能勝任該工作，是最佳人選，不要一稿多投。

「不聽老人言，吃虧在眼前」但有時反而是「聽太多、誤大事」。詢問家人意見固然重要，但不妨下次在轉換跑道時，多聽聽專業求職網站的建議，或者請教與你年紀落差不大的前輩！