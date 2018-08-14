朝鮮半島終戰宣言？美駐南韓大使：言之過早

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國駐南韓大使哈里斯13日在首爾國立外交院發表演講，針對朝鮮半島終戰宣言一事，他認為落實新加坡川金會協議為起點，但目前談論終戰宣言，未免言之過早。



韓媒報導，哈里斯（Harry Harris）認為，誠如南韓總統文在寅所言，兩韓關係改善須與去核化同步，應關注目前雙方對話動向。他也提及，最近在朝鮮半島的變化已進入新的階段，美國總統川普深信北韓領導人金正恩會信守承諾。



針對美國是否會就北韓非法走私煤炭至南韓一事採取片面制裁，哈里斯說，美方將待南韓政府採取相關措施後，再做出做出是否制裁之決定。



被詢問南北韓13日在板門店「統一閣」舉行兩韓高層會議一事，哈里斯表示，不清楚美國國務院立場，但美方持續關注，並與南韓保持緊密聯繫。



週一由北韓祖國和平統一委員會委員長李善權與南韓統一部長官趙明均領軍的兩韓高層會議，已達成共識，將於9月在平壤舉行第三次文金會。