功夫熊貓攜手WildAid　躍上動畫籲保育瀕絕野生動物

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）喜歡夢工廠Dreamworks製播的「功夫熊貓」系列動畫影片的大小朋們應該對功夫大師、龜大仙、殘豹等英雄不陌生，如今主角大熊貓「阿波」將與野生救援WildAid攜手合作為全球野生動物發聲。

在一支中文宣傳影片中，身為野生救援WildAid大使的阿波呼籲所有人一起保護牠的好朋友－大象，請轉告所有親朋好友不要購買用象牙製成的商品，避免大象成為盜獵者的目標，因為「沒有買賣就沒有殺害」。

無論是從象牙、犀牛角、獅子老虎的骨骼和皮毛，以及穿山甲的鱗片和肉，都已成為盜獵者的目標。這已經嚴重影響大象、犀牛、獅子、老虎和穿山甲的存續。

野生救援總裁Peter Knights奈彼得表示，孩子們都喜歡動物，團隊希望透過簡單的方式，讓他們了解，非法野生動物買賣所存在的不公平現象，同時希望他們能影響年長一輩，改變這些錯誤的觀念。我們曾親眼看到孩子們，成功地說服了祖父母，停止食用魚翅或使用犀牛角製品。

經由野生救援WildAid調查，過去三年間，犀牛角價格從每公斤6萬5000元下降至每公斤約2萬2000元。在越南自2014禁止犀牛角買賣以來，大衆對犀牛角的認知度提高超過70%。

根據越南2016年的調查顯示，相信犀牛角具有藥效的受訪者減少了66%，與2014年的69%相比，下降了23%。同時相信犀牛角可以治癒癌症的人數，也減少了73%，與2014年的34.5%相比，下降了9.4%。

在魚翅方面，中國自2011至2014年間進口的魚翅量下降了80%。而在2010至2014年間，中國的大城市如北京、上海和廣州三地，其魚翅批發量也產生了同樣的跌幅，魚翅批發價格更下跌了50-67%。

野生救援WildAid於去(2017)年在中國進行民調發現，93%住在城市的中國居民表示，他們過去6年內沒吃過魚翅，有將近80%的人看過野生救援的公益廣告，98.8%的人認同廣告的主張，廣告成功提高了對鯊魚保育的意識，讓人們了解拒食魚翅的必要性。

由於動保意識逐年抬頭，數十間航空公司和船運公司也停止運送魚翅，許多飯店餐廳和國際酒店亦不再供應魚翅。2018年初，中國已正式禁止象牙貿易，象牙的交易價格也隨即下跌三分之二，並導致了非洲肯亞和坦桑尼亞的盜獵數量大幅下降。台灣也將在2020年1月1日起正式全面禁止國內象牙買賣。

阿波的信息將在中國、越南、泰國、台灣和香港等地的戲院、電視、平面廣告和社交媒體上發佈。目標是要向全球華人呼籲，瀕危野生動物的盜獵和非法野生動物產製品買賣，已對大象和其他多種野生動物構成迫切的生存威脅。

▲以上公益短片由野生救援WildAid提供