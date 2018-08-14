北醫護理之家大火   印尼籍看護第一時間勇救阿嬤  

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）台北市新莊區的台北醫院護理之家昨（13）日凌晨發生大火，目前已知造成9死15傷，起火原因疑似電線短路引發火苗，釀成災難。一名印尼籍看護Supraph在火警發生當下，馬上將自己照顧的「阿嬤」揹上輪椅，帶出火場，並與其他醫護人員及看護工一起救出其他病患。病患家屬謝女士趕到醫院後不斷向Supraph道謝。Supraph事後表示：「當時的她並不害怕，只想快點救出阿嬤。」

Supraph在接受《中央社》訪問時表示，自己在台灣已經工作9年，過去7個月來負責照顧「阿嬤」，護理之家雖有32名病患，晚上卻只有2名工作人員與1個護理師值班，人力不足。

她當天凌晨3點多在幫「阿嬤」換過尿布後，聽到怪聲出房門查看，發現護理站另一邊的病房竄出煙霧，與其他外籍看護工前往查看，並且幫忙阿姨將1名病患抱下床，此時該位病患的氣墊床已經著火，Supraph趕忙回房將自己照顧的「阿嬤」揹上輪椅，帶出火場，並撥打電話通知病患家屬謝女士，表示「這裡發生火災了，但阿嬤沒事。」

Supraph表示，醫院裡約有8位病患聘請外籍看護工，這些看護工在火災發生時幫助工作人員一起救出病患，「若沒有這些外籍看護工在，傷亡可能更加嚴重。」

一位在醫院擔任志工的許女士在火災發生後到急診室探視家屬，她表示，護理之家的病患需要完全的照護，其中還有插管的病人，但工作人手不足，病患家屬也無法在護理之家過夜，外籍看護工是最直接照顧病患的人，才能在火災發生時協助救出病患。

根據新北市消防局統計資料顯示，這場大火共造成9人死亡、16人輕重傷，這也是繼台南市新營醫院北門分院附設護理之家的13死火災後，死傷第2慘重的醫療機構火警。