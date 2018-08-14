【一帶一路】向中國伸手要錢的後果：土庫曼陷經濟危機

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)我們已經多次報導，中國靠著其雄厚財力，以美好經濟幻境為誘餌，拐騙小國簽署還不起的債務契約，再等到受害國宣佈無法清償債務時，要求讓渡重要經濟資源，或直接割地，相當「高明」。直到目前爲止，《台灣英文新聞》主要聚焦於中國在南亞及非洲的債務陷阱外交，而今日，《日本經濟新聞》報導，中國對中亞的侵蝕，似乎也正在擴大。

《日本經濟新聞》報導，中亞的土庫曼經濟，高度依賴對中國的出口，並自中國進行大量借款，導致國家資金周轉陷入困境。報導介紹，土庫曼新聞流通雖然並不自由，但已經傳出食品商店每日大排場龍、小麥庫存不足、主婦抗議糧食不足而封鎖馬路等消息，且土庫曼貨幣貶值嚴重，政府又強制拉高水費和瓦斯費，導致通膨率可能來到300%，可見經濟情況並不樂觀。

根據《日本經濟新聞》回顧，土庫曼在2009年，啓用連接中國的天然氣管線，並自中國借取大量金錢，以投入基礎建設開發。但2017年，由於失去俄羅斯和伊朗這兩個買主國，土庫曼天然氣出口收入，跌到剩2015年的一半，讓原本就因亂蓋機場等基礎建設，加上貪污腐敗導致的脆弱財政，更是雪上加霜。

另外，《日本經濟新聞》還介紹，今年4月，塔吉克用金礦山開發權利，換取中國3億美元的投資，而吉爾吉斯首都的發電廠，則在與中國國營銀行的契約中，表示如果吉爾吉斯陷入債務不履行情況，則中國方面可以拿走任何資產。

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