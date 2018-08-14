川普簽了 美國防授權法生效

美國總統川普今（13）日簽署「2019財政年度國防授權法」（NDAA FY2019）生效，五角大廈獲預算7160億美元，而法案中有關台灣的部分如何執行，行政部門態度最關鍵。



2019財政年度的NDAA於8月1日完成國會立法程序，兩院皆通過，這也是美國20多年來國防預算案最早完成的一次，並於8月3日送交白宮。



而川普今天特地到紐約州的壯堡 （Fort Drum）基地，舉行簽署儀式，他強調，一定要把最精良的武器、最好的訓練、照顧及資源給予保衛美國的軍人。



川普還說，美國是和平的國家，但若有衝突壓迫，「我們會迎戰、我們會贏」，但願美國毋須用上這些尖端武器，但如果美國被迫出手，沒有國家有機會還擊。



新一年度NDAA中關於台灣的部分，寫在1257條及1258條。



第1257條提到要強化台灣軍力戰備，包括美國國防部長經與適當的台灣官員諮商後，須對台灣軍力進行全面評估，尤其是台灣的後備軍力，並在法案生效日後1年內，經與國務卿諮商，向國會的適當委員會提出評估報告。



第1258條則以國會意見（sense of congress）指出，美國國防部長應推動國防部的交流政策，強化台灣安全，包括推動與台灣進行實戰訓練及軍演的機會；依「台灣旅行法」推動美台資深國防官員及軍事將領交流。



另外，美國及台灣應擴大人道救援及救災的合作；美國國防部長應考慮支持派美國醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」任務的一環。



上述關於台灣的條款會如何執行，美國行政部門的態度最關鍵。



截至發稿，白宮尚未說明川普簽署2019財政年度NDAA，是否有相關聲明。



川普去年簽署2018財政年度NDAA時，特別發表聲明，針對當時有關台灣的條款強調，相關附帶條款可能主導美國對外軍事及外交事務的立場，而美國總統作為三軍統帥、享有憲法賦予的外交事務專屬權。



2018財政年度NDAA當時在第1259條中表達國會意見認為，美國應考慮邀請台灣參與紅旗軍演及考慮重啟美、台海軍軍艦停靠的可行性與可能性。



2019財政年度國防授權法特別以資深聯邦參議員馬侃（John McCain）冠名，馬侃是聯邦參院軍事委員會主席，他去年7月發現罹患罕見膠質母細胞的腦部腫瘤後，今年已多月未現身國會，為表彰他長期以來對美軍的支持，新年度NDAA特別以他的名字為法案名稱，不過，川普在今天的活動上，完全沒提到馬侃。



馬侃是海軍出身，參與越戰時遭北越俘虜，但他拒絕接受獲釋的交換條件，遭拘禁約5年後才返回美國，現年81歲的他是美國聯邦參院少數參與過越戰的議員。



根據五角大廈今年初數據，國防部向國會提交2019財政年度國防預算約6860億美元，而國會最後通過的預算高達7160億美元。