2018台灣美食展-國家風景區「山海宴」

（台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）今年交通部觀光局與各國家風景區管理處以及在地業者攜手合作，將「美食」結合觀光遊程，參與2018台灣美食展，以「山海宴」為名，設置「國家風景區美食主題館」，希望透過道地山珍海味與人情味，作為傳遞臺灣觀光與文化推廣的最佳代言人。2018台灣美食展已於8月10日至13日在台北世貿一館舉行。

「山海宴」結合海洋美食、原鄉小鎮、仲夏冰店等三大主題館，邀請38家業者擺攤，由主廚親自操刀，融入道地海鮮、原民部落食材料理，除了介紹精緻美味的地方菜餚，還藉由13個國家風景區的業者攤位，讓民眾一次逛玩全臺各地的特色伴手禮與美食文化。

海洋美食館：本島╳離島感受海洋風情

「海洋美食館」由6個海岸型國家風景區的業者參展，現場除展示海鮮創意料理，同時展售多種優質伴手禮。到北部及東北角海岸享用海鮮米粉及鮮嫩多汁的九孔、鮑魚，再前往雲嘉南濱海參考香螺燉雞湯，續遊東海岸品嚐飛魚乾飯糰，再跨海到澎湖及馬祖享用絶佳風味的金瓜米粉及老酒黃魚，不同於一般桌菜的海鮮料理。

原鄉小鎮館：部落風味細細品嘗人文底蘊

「原鄉小鎮館」也是結合6個有原民文化元素的國家風區業者參展，部份料理佐以野生辛香料入菜，像是山肉桂、馬告（山胡椒）、食茱萸（刺蔥）等加入餐飲文化中。如參山的紅麴小米粽、日月潭的馬告山豬肉及刺蔥雞腿，阿里山的獵人包及醬筍山肉桂鯝魚、茂林的部落手作麵包、東海岸的芋香旗魚及花東緃谷的養生紅豆紫米粥，有甜有鹹，展現多元的原民飲食文化。

仲夏冰店館：寶島仲夏「冰」紛樂

「仲夏冰店館」集結臺灣各地的特色冰品，如嘉義愛玉冰、台南及屏東的芒果冰、高雄大碗公冰、屏東櫻花蝦冰、澎湖仙人掌冰等，讓民眾在炎炎夏日沁涼一下，展現臺灣夏季「冰」紛樂。

除了豐富山珍海味與消暑冰品，展館也精心安排各地特色美食推介活動，包含主廚料理秀、原民風情體驗，並由各地業者親自上台熱情發聲。喜歡動手做的朋友，還可在現場報名特色美食DIY體驗，如東北角的蝦花蝦握壽司DIY、比西里岸部落的「放羊的孩子DIY」。