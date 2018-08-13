富邦證券幸運客戶　每月三千元Mazda3汽車開回家　

暑假期間，千萬不能錯過富邦證券推出之30豪禮系列活動！ 為陪伴客戶圓人生中每個美好的夢想，富邦證券特別祭出定期定額「 持之以恆抽汽車」活動，上半年抽汽車的頒獎典禮甫於上週舉辦， 幸運客戶已將第一台Mazda 3汽車開回家了！富邦證券表示，只要投資人於2018年12月3 1日前，成功連續扣款定期定額ETF滿6個月， 即可獲得年末最後一台Mazda 3的抽獎機會，只要您「持之以恆」，下一個幸運兒可能就是您。

今年正值富邦證券成立30周年，為感謝客戶長期支持， 因此推出一系列的好康活動，首先是開戶投資禮「理財悍將送好禮 定期定額打造夢想金」的活動，只要符合活動資格即可獲得600元 的超商虛擬商品卡；對於忙碌的小資族而言， 在時間與金錢都有限的情況下，可以選擇富邦證券『理財悍將』 機器人服務，由『理財悍將』根據投資人自身的投資經驗、 風險承受度、家庭狀況及理財目標需求，透過AI智能演算， 為投資人量身打造合適的投資組合，即刻體驗『理財悍將』 機器人服務，沒有資格限制，只要投資人有興趣就可以來參加， 無償取得專屬的投資組合。

不僅如此，富邦證券還推出「交易滿額禮」，只要客戶交易指定商品 達滿額條件，即可獲得1次抽獎機會，不但每月抽出Gogoro 2 Plus電動機車、日本大阪單人來回機票、任天堂switch、 ASUS筆電、摩斯早餐券等千份豪禮， 投資人還可依交易金額累積抽獎機會，最大獎Lexus NX200的幸運得主即將於9月份抽出， 其餘獎項還有雙人同遊歐洲旅遊金、iPhoneX、Dyson 戴森吸塵器、空氣清淨機、掃地機器人等多項豪禮， 活動只到這個月底，請儘速把握機會！

此外，就尚未成為富邦證券客戶的投資人， 富邦證券另有提供免出門即可完成開戶的『線上快速開戶』服務， 系統不但可以自動辨識證件文字，縮短資料輸入時間， 投資人還可利用39家銀行帳戶作為投資定期定額ETF交割款出入 金銀行帳戶，免去再開一個指定交割銀行帳戶的麻煩。同時， 為鼓勵投資定期定額ETF的新戶，投資人只要於2018年12月 31日前，首次透過『線上快速開戶』系統完成開戶， 並在兩個月內扣款超過6,000元者，將可獲得600元夢想金 (超商虛擬商品卡600元，限量3,000份)； 您準備好加入快樂理財行列了嗎?加入富邦證券， 定期定額投資就是這麼簡單， 輕鬆投資就是富邦證券為投資人提供的快樂理財方程式。若有相關問 題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker. com)或洽客服專線0800-073-588， 皆有專人提供解答及服務。­­