臺證全體上市公司107年7月份當月營收較去年同期成長11.94％

依據上市公司公告107年7月營收顯示，本（7）月份全體上市公司營收總計2兆7,507億元，較去年同期成長2,935億元（11.94%），營收成長公司共596家，衰退公司共322家，較前(105)年同期成長4,513億元(19.63%)。另累計1至7月全體上市公司營收總計17兆7,081億元，較去年同期增加1兆3,825億元（8.47%），營收成長公司共620家，衰退公司共298家(相關資料詳如附表)，較前(105)年同期成長2兆1,266億元(13.65%)。

全體上市公司107年7月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為水泥工業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢之主要產業為通信網路業、光電業及觀光事業；另全體上市公司1至7月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、水泥工業及油電燃氣業，衰退趨勢之主要產業為光電業、通信網路業及汽車工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（7）月份營收成長較大之產業，水泥工業因大陸市場需求提升，油電燃氣業因石油價格維持高檔，油品價格上漲，及半導體業因個別公司銷售價量均較去年同月上升，致營收較去年同月成長；當（7）月份營收衰退較大之產業，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑，光電業因受面板價格較去年同月下跌影響，觀光事業因個別公司業績較去年同月下滑，致本月較去年同月營收衰退。另全體上市公司107年7月累計營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉予客戶認列營收，水泥工業因大陸市場水泥景氣及產品售價較去年同期攀升，另油電燃氣業因石油價格維持高檔，油品價格上漲，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格下跌影響，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑，另汽車工業因個別公司受國產車市占下滑銷售量減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。