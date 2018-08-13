台北富邦銀行2018家庭日 6千人「全富舞莊」前進新莊球場

台北富邦銀行11日首度在新莊棒球場盛大舉辦2018「全富舞莊」家庭日活動，總計有近6,000名北富銀員工及眷屬參與，現場結合最夯數位金融科技，園遊會攤位全採北富銀最新的行動支付工具「LuckyPAY」來進行〝嗶付〞，創下台灣首例！傍晚並安排員工及家屬一同觀賞富邦悍將主場賽事，比賽高潮時刻還有「富邦旺紅包」的紅包雨助陣。同時，北富銀愛心不落人後，家庭日同時結合公益活動，捐書及捐鞋與弱勢團體分享知識與幸福，充分展現出北富銀「幸福企業」的熱情與活力！

台北富邦銀行總經理程耀輝表示，幸福的員工是企業前進的動力，北富銀鼓勵員工在努力工作之餘也能與兼顧身體健康與家庭，過去每年皆編列預算給各部門分別進行家庭日活動，不僅為員工創造更多家庭時間，讓生活與工作更加平衡，也讓同仁眷屬有更了解他們家人所處企業的機會。今年北富銀首度將家庭日擴大聯合舉辦，結合富邦悍將棒球隊資源，號召全行同仁及眷屬一起參與「全富舞莊」家庭日活動，總計有近6,000位同仁及眷屬共襄盛舉，是歷年來最盛大的規模。

程耀輝同時指出，本次「全富舞莊」家庭日活動，除了精彩的球賽外，北富銀也透過現場兩個特別的機會，讓員工眷屬體驗北富銀最新的數位金融科技，進而了解他們最愛的家人工作成果。一是本次園遊會攤位全採北富銀最新的行動支付工具「LuckyPAY」來進行〝嗶付〞，現場見不到一般園遊會常見的現金或兌換券；二則是共同觀賞球賽，在賽事高潮時刻下起「富邦旺紅包」的紅包雨助陣，讓員工及眷屬一起體驗富邦旺紅包的魅力。同時，本次家庭日也結合公益活動，鼓勵員工將家中舊鞋及舊書捐贈出來，與弱勢團體分享，持續以「正向的力量」轉動社會，讓世界持續美好。

本次北富銀「全富舞莊」家庭日活動內容豐富，下午的園遊會除了有各區分行推薦最夯美食及最新流行的新奇小物，涵蓋了傳統小吃、新穎茶品和歐美輕食，還有大人小孩都喜愛的桌遊，讓大家現場來個大比拚，加上專為小朋友設計的小小悍將闖關遊戲，有吃有喝又有玩；主舞台更有多項精彩表演，擁有廣大粉絲群的富邦悍將Angels也特別來助陣，現場教導大朋友及小朋友富邦悍將的各種應援，為晚上觀賞球賽做好暖身準備，讓許多員工及眷屬迫不及待想一起感受富邦悍將主場觀賽的熱烈氣氛！

此外，有別於其他園遊會，北富銀首創「全富舞莊」家庭日現場所有攤位都看不見現金或抵用券，全是以北富銀最新的行動支付工具「LuckyPAY」來進行收付款，讓員工眷屬體驗最夯的數位金融科技，搶先體驗未來行動生活！現場只見購物時孩子們紛紛跟大人搶著用手機〝嗶付〞，想要搶先感受神奇的「嗶經濟」。晚上觀賞球賽的同時，北富銀更在每局賽況的最高潮時用「富邦旺紅包」的紅包雨轟炸員工，只見現場北富銀員工們一面忙著為球隊加油吶喊，一面瘋狂點擊手機搶紅包，搶到紅包後又產生另一波尖叫狂潮，成為今日球賽另一大亮點，也讓員工與家人一起度過了一個美好的周六！

北富銀也鼓勵員工一起做公益，今年「全富舞莊」家庭日特別與社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會及雅博客二手書店合作，邀請員工踴躍捐贈家中的舊鞋與舊書，不僅照顧到弱勢朋友的需要，更讓舊物品能獲得新生命。這項公益活動獲得了員工熱烈迴響，現場捐出的舊鞋和舊書幾乎堆成了小山，充分展現出北富銀員工的愛心與熱情，並呼應了富邦的品牌精神「正向的力量」！