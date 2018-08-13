長庚醫院前進玉里 舉辦「2018長庚暑期棒球生活營」

花蓮地區自然環境與運動選手先天條件優異，棒球人才輩出，為讓花蓮地區的學校棒球隊選手能夠儘早避免運動傷害，不斷突破自己創造更優異的成績，長庚紀念醫院特別在今年暑假前進東台灣，於8月13日至15日假花蓮縣玉里高中舉辦「2018年長庚暑期棒球生活營」。
2018年長庚暑期棒球生活營開幕典禮於8月13日上午在花蓮縣玉里高中玉青館舉行，共有花蓮縣富源國小、太巴塱國小、平和國中及玉里高中等四所學校、86名棒球隊選手參加。花蓮縣政府南區服務中心蔡秋龍主任、台灣采蝶棒球產業育成協會羅全文總顧問、陳執信總教練，以及玉里高中江耀淇校長等均受邀出席。
長庚醫院社會服務處游靜宜處長表示，暑期棒球生活營安排長庚的醫師和營養師，透過寓教於樂的方式，教導棒球隊選手提升運動防護觀念以及正確的營養與保健知識，每晚本院大專志工隊也安排了熱鬧的晚會，以及各式各樣有趣的團康活動，讓平時辛苦訓練的棒球小隊員有放鬆的機會。營隊最後一日也邀請玉里國小棒球隊的推手--黃夏明前校長分享球員職涯規劃，提供棒球選手即早建立正確生涯規劃的觀念。
教授選手「運動防護與外傷處理」課程的長庚醫院復健科林冠宇醫師指出，愈早建立正確的運動防護觀念，對於選手的運動傷害防護愈有效，希望透過兩個小時的講座，能灌輸選手們一些正確的運動防護觀念。
協辦活動的台灣采蝶棒球產業育成協會理事張鎮武先生認為，這次活動能夠讓學生們從花蓮縣各區遠道而來至玉里，不僅可以體驗玉里當地文化特色，也可以透過有趣的學習過程，建立選手正確的運動防護及生涯規劃觀念，是很難得的機會。
長庚暑期棒球生活營將在8月14日舉辦四場棒球聯誼賽，讓參加的選手們活動筋骨，並且相互交流學習。游靜宜處長表示，活動雖然僅有短短的三天，但這是種下一顆希望的種子，透過長庚的專業醫療與多年照護運動選手的經驗，指導偏鄉學校的棒球隊選手，協助他們開始建立正確的運動防護觀念，能在今後的每場比賽突破佳績。
長庚暑期棒球生活營閉幕典禮訂於8月15日上午11點於玉里高中體育館舉行，將邀請花蓮縣政府、台灣采蝶棒球產業育成協會、玉里高級中學等協辦單位一同到場支持，勉勵參與的學校球隊選手持續練習不斷進步，期許未來能在棒球運動上發光發熱。