長庚醫院前進玉里 舉辦「2018長庚暑期棒球生活營」

花蓮地區自然環境與運動選手先天條件優異，棒球人才輩出， 為讓花蓮地區的學校棒球隊選手能夠儘早避免運動傷害， 不斷突破自己創造更優異的成績， 長庚紀念醫院特別在今年暑假前進東台灣， 於8月13日至15日假花蓮縣玉里高中舉辦「 2018年長庚暑期棒球生活營」。

2018年長庚暑期棒球生活營開幕典禮於8月13日上午在花蓮縣 玉里高中玉青館舉行，共有花蓮縣富源國小、太巴塱國小、 平和國中及玉里高中等四所學校、86名棒球隊選手參加。 花蓮縣政府南區服務中心蔡秋龍主任、 台灣采蝶棒球產業育成協會羅全文總顧問、陳執信總教練， 以及玉里高中江耀淇校長等均受邀出席。

長庚醫院社會服務處游靜宜處長表示， 暑期棒球生活營安排長庚的醫師和營養師，透過寓教於樂的方式， 教導棒球隊選手提升運動防護觀念以及正確的營養與保健知識， 每晚本院大專志工隊也安排了熱鬧的晚會， 以及各式各樣有趣的團康活動， 讓平時辛苦訓練的棒球小隊員有放鬆的機會。 營隊最後一日也邀請玉里國小棒球隊的推手-- 黃夏明前校長分享球員職涯規劃， 提供棒球選手即早建立正確生涯規劃的觀念。

教授選手「運動防護與外傷處理」課程的長庚醫院復健科林冠宇醫師 指出，愈早建立正確的運動防護觀念， 對於選手的運動傷害防護愈有效，希望透過兩個小時的講座， 能灌輸選手們一些正確的運動防護觀念。

協辦活動的台灣采蝶棒球產業育成協會理事張鎮武先生認為， 這次活動能夠讓學生們從花蓮縣各區遠道而來至玉里， 不僅可以體驗玉里當地文化特色，也可以透過有趣的學習過程， 建立選手正確的運動防護及生涯規劃觀念，是很難得的機會。

長庚暑期棒球生活營將在8月14日舉辦四場棒球聯誼賽， 讓參加的選手們活動筋骨，並且相互交流學習。游靜宜處長表示， 活動雖然僅有短短的三天，但這是種下一顆希望的種子， 透過長庚的專業醫療與多年照護運動選手的經驗， 指導偏鄉學校的棒球隊選手，協助他們開始建立正確的運動防護觀念 ，能在今後的每場比賽突破佳績。

長庚暑期棒球生活營閉幕典禮訂於8月15日上午11點於玉里高中 體育館舉行，將邀請花蓮縣政府、台灣采蝶棒球產業育成協會、 玉里高級中學等協辦單位一同到場支持， 勉勵參與的學校球隊選手持續練習不斷進步， 期許未來能在棒球運動上發光發熱。