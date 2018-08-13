上週外資在集中市場買超21.61億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/8/6~2018/8/10）外資在集中市場總買進金額為1,547.50億元，總賣出金額為1,525.89億元，買超為21.61億元，另統計自2018年年初至8月10日止，外資總買進金額為5兆868.25億元，總賣出金額為5兆3,420.34億元，累計賣超為2,552.09億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆3,048.50億元新台幣，占全體上市股票市值的40.57%，較8月3日的13兆3,336.64億元新台幣，減少288.14億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進127,947千股，賣出56,104千股，買超71,843千股。

第二名：群創：買進104,201千股，賣出47,080千股，買超57,121千股。

第三名：鴻海：買進88,625千股，賣出55,396千股，買超33,229千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台泥：買進55,175千股，賣出111,502千股，賣超56,327千股。

第二名：永豐金：買進58,648千股，賣出114,625千股，賣超55,977千股。

第三名：華邦電：買進18,637千股，賣出58,338千股，賣超39,701千股。