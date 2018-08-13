訴說團圓的好心情 月餅禮盒預購大戰開打

（台灣英文新聞／朱明珠 台北整理報導）雖然時值盛夏、距中秋節還有一個多月的時間，為搶攻平價中秋贈禮市場，各家飯店月餅預購大戰早已悄悄開打。Taiwan News為讀者整理出5間極具特色的月餅禮盒。

台北晶華酒店即日起推出四款風格相異的精緻月餅禮盒應戰，包括以雅致木盒裝盛的廣式月餅《醉月》每盒6入售價NT$1,080、將在地茶香及特色果乾揉入日式桃山餅皮的《賞月》每盒6入售價NT$1,280、師承香港麗晶酒店主廚技藝的港式奶黃酥《花月》每盒8入售價NT$780、以及靈感來源原自文化寶典—四庫全書的《璽月》每盒8入售價NT$1080。

即日起至7月31日前預購晶華酒店中秋佳節禮盒並完成付款者，可享8折優惠；8月1日起至9月16日期間預購，可享85折優惠！

台中兆品酒店《月之幻饗曲》月餅禮盒。

雲朗觀光集團今年以廣式口味的月餅禮盒與民眾一同歡慶中秋佳節，「雲朗月餅禮盒」重現廣式月餅經典的道地好滋味，包含棗泥核桃、豆沙蛋黃、桂圓鳳梨、蓮蓉松子四種風味，禮盒包裝別具巧思以抽屜形式珍藏月餅，每盒4入售價NT$780。

集團旗下君品酒店台北則推出「玉兔迎月」頂級月餅禮盒，將梅、蘭、竹、菊四君子中的「竹」融入其設計概念，打造出實用典雅的竹藝外盒，並以傳統廣式月餅製作技法，製成棗泥蛋黃、松子蓮蓉、伍仁金腿、豆沙核桃、鳳梨南瓜子、綠茶瓜仁共六款口味，每盒6入售價NT$2,500。

兆品酒店台中獻上「月之幻饗曲」，以和式花卉風格雅致登場，四種口味分別為黃晶流沙酥、棗泥蛋黃酥、南瓜乳酪餅及紅藜堅果雜糧，每種口味各3顆，每盒12入售價NT$650。

古華亮月蛋黃酥精選禮盒。

古華花園飯店今年推出「古華亮月蛋黃酥精選禮盒」，外包裝以古典藍搭配客家花布襯托，極富桃園在地客家質樸本色，兼具穩重質感。每盒九入售價NT 666元(烏豆沙x6、蓮蓉x3)，純手工製作，口味細緻、誠意十足，即日起至9月21日接受預訂，8月31日前享早鳥優惠88折。

台北君悅酒店 「秋悅」中秋禮盒 。

台北君悅酒店今（2018）年以「花好月圓」為包括主題發想，獻上造型典雅大器，內含經典口味的「秋悅」（NT$1,580／4入），以及將早期「花磚」融入設計意象，呈現在地風味的「禧悅」（NT$980／6入）兩款中秋禮盒，除有「蓮蓉雙黃」、「桂圓紅棗」等傳統口味之外，還有「苦蕎杏仁」、「紅玉紅茶蘋果」、「碧螺春夏威夷果」等新創選擇。

台北君悅酒店限量中秋禮盒，7月10日起至9月24日接受訂購；8月26日前訂購並完成付款者，可享早鳥優惠82折。

台南晶英「論月」月餅的靈感來自台灣廟埕前榕樹下民眾走棋為發想，透過手工「柳橙瑪芬蛋糕」及「栗子瑪芬蛋糕」詮釋闔家賞月、歡樂下棋的情景，毎盒6入980元。

台南晶英酒店推出四款結合創意與府城風情的月餅禮盒來迎接一年一度的中秋佳節，除了饒富韻味低負擔的月餅組合「月耀五福」、經典暢銷廣式月餅款「南城月」、採用在地關廟鳳梨手工揉製的「月落荷塘」鳳梨酥，今年主廚特製款更是將下棋意象注入，打造全新「論月」西式禮盒，期望用傳統與創意勾勒多層次的美味，完美融合府城特有的元素與文創，邀請大家一同品味典雅，訴說團圓的好心情。

以上四款中秋禮盒即日起開始販售，「月耀五福」優惠價每盒680元、經典廣式月餅「南城月」六入1,380元，手工鳳梨酥「月落荷塘」8入售價980元，以及年度主廚款「論月」每盒6入980元，現在更有早鳥優惠，凡於8月23日前預購「月耀五福」或「南城月」並付款者，可享85折超值優惠。