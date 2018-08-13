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上任後首次訪中 馬國首相：盼全面推翻中國投資計畫

馬哈迪欲取消前政府與中國簽署的數十億美元基礎建設協議

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/08/13 15:35
馬國首相馬哈迪（美聯社）

馬國首相馬哈迪（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）本週即將出訪中國，他13日接受《美聯社》專訪時表示，有意取消前首相納吉任內與中國簽署的數十億美元基礎建設計畫。

馬哈迪表示，馬國目前債台高築，清償舊債是首務。他雖歡迎中國投資，也期許雙方能維持良好關係，但並不認同納吉（Najib Razak）先前與中國簽署的能源與鐵路建設協議。

馬哈迪表示，「我們不需要這兩項投資計畫，覺得不可行。若可以的話，希望能於本次出訪時取消這些合作方案。」

在中國眼中，馬來西亞可謂「一帶一路」倡議的重要環節。納吉執政期間努力與中國交好，2016年與中國簽署兩項天然氣管道與東岸鐵路線（East Coast Rail Link）計畫，全線達688公里。納吉深陷貪污醜聞，涉侵吞國營「一馬發展公司」（1MDB）124億美元資金，目前已遭起訴。

馬哈迪上任後，這些由中國國營企業主導的工程已遭中止，新政府並要求相關單位大砍不斷膨脹的預算，金額已逾220億美元。即便無法全面撤銷這些項目，馬哈迪仍將爭取擱置計畫，「直到未來認為有必要執行再議」。

報導指，馬哈迪雖已高齡93歲，在馬國政壇仍呼風喚雨，他前次首相任期長達22年，2003年才卸任。外交事務上，馬哈迪推崇亞洲價值，向來與西方不睦，對美國及其盟友多所指謫。
馬哈迪
一馬

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