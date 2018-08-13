父親節不孤單  新住民與移民署桃園服務站關懷越籍移工

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓移工重視自身權益、避免誤觸法令導致遣返，移民署桃園市服務站8月8日偕同桃園市越配權益促進會馮玉英理事長前往桃園蘆竹南亞電路板股份有限公司錦興廠，與廠內移工進行交流座談並宣導現行法令，並特別提醒移工勿為戲水消暑而忽略自身安全。

根據統計，台灣目前外籍移工人數超過68萬人，其中桃園市是全國移工人數最多的城市，高達11萬多人，桃園蘆竹南亞電路板股份有限公司錦興廠為桃園市雇用越南移工人數最多的企業，人數逾800人。

移民署桃園市服務站8日用越南語簡報向廠內越籍移工宣導「喝酒不騎電動自行車」、「請勿從事竊盜行為」、「請勿接觸毒品」、「避免身分遭盜用申辦電信門號，淪為詐欺集團共犯」、「勿聽信他人誘騙，以致行蹤不明，成為失聯移工」、「人口販運防制概念」及「1955勞工諮詢專線」等資訊，希望藉此能提升移工們對於自身權益的重視，不讓自己誤觸法令或是權益受損。

宣導日適逢8月8日台灣父親節，理事長馮玉英用家鄉話和移工們問候，為移工朋友們加油打氣，讓他們倍感親切。桃園市服務站林萬益主任也鼓勵移工朋友們利用父親節打電話回家給爸爸，跟爸爸說聲我愛您，告訴家人雖然不能陪伴在他們身邊，但心永遠惦記著家人。

桃園市服務站主任林萬益表示，移工朋友們在台灣辛苦工作的同時，也別忘了要打電話關心家人，和注重自身的權益，知道該如何保護自己，及工作遇到困難問題時該如何求助。

另外，特別提醒夏天到來，許多人都會去溪邊或是海邊戲水，在休閒娛樂的同時也要注意自身的安全，避免意外發生，造成無法挽回的後果。希望移工朋友們能重視自身安全，在台灣工作及生活時都能平安愉快。