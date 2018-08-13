參訪僑教中心　蔡英文鼓勵在美青年回臺發展

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文出訪友邦巴拉圭及貝里斯前，於12日（當地時間）抵達美國洛杉磯過境，蔡總統在午後參訪當地僑教中心時，鼓勵在美臺灣青年回臺發展，並表示「現在是最好的機會」。

洛杉磯華僑文教服務中心為我國僑務委員會所屬機構，蔡總統的參訪也是臺美斷交後首度有臺灣總統於停留美國期間參訪我國官方僑外機構。

蔡總統與在美臺灣青年進行座談前致詞表示，她一直想知道年輕世代的僑胞與臺灣的連結，盼藉由今日的座談相互激發一些想法。

蔡總統提及，擔任總統後便想讓臺灣有改變的機會，這兩年來「政府每天都在和時間賽跑」，也因此「過得有點辛苦」。

蔡總統接著表示，上任兩年多以來，執政團隊已將許多事情的基礎打好，包括推動年金改革穩定國家財政、推行能源轉型發展太陽能發電與離岸風電，以及投入許多國家資源，發展「5加2產業創新計畫」中的國防科技、國防自主產業等。

蔡總統指出，政府現在做很多事情，也開啟了很多的機會，「既然有機會，就希望大家能夠和政府一起做」。蔡總統提及過去訪問不同地方，碰到的年輕人都說「想要有一條回家的路」，而她要向大家說，「回家的路已經開土，但還沒鋪上柏油，歡迎大家一起來把這條路開得更大，把路開得更平整。」

針對在座談中被問及如何吸引青年回臺就業及投資，蔡總統則回應，已責請僑委會盡快設立窗口，負責整合科技部、經濟部、國發會等各相關部會的資訊、資源及機會，提供給僑民，以建立僑界與臺灣的連結。

蔡總統強調，臺美青年若要回臺發展，政府會負責導入與臺灣社會的連結，「現在是最好的機會，千萬不要錯過」。

▶︎ 總統蔡英文出訪友邦巴拉圭及貝里斯前，於12日（當地時間）抵達美國洛杉磯過境，並參訪洛杉磯僑教中心時（照片來源：總統府提供）