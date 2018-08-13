桃市啟動移工支援計畫   20場課程指導移工照護技巧  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為增進桃園市外籍照護工技巧，協助被看護者日常基本作息及居家護理，桃園市政府勞動局推出「外籍家庭看護工支援服務暨宣導訪視計畫」，預計辦理20場次指導課程，每場30人，課程將針對基本照護技巧、照護知識及溝通技巧加以訓練，並推出「居家到宅服務」，由專業講師到家指導照護相關技術及溝通技巧，並由專人提供通譯。

桃園市是外籍勞工聘僱最密集的城市，截止今年6月止，桃園市的外籍勞動人口已達11萬2千人之多，其中家庭看護工超過2萬人，對本市家庭照顧及支持貢獻良多。

而許多家庭的長者或病患在需要長期照護時，多數人會選擇聘僱外籍看護工，卻又擔心他們的照護技巧是否過關。若照護不慎，可能對長者或病患造成二次傷害。

桃園市政府勞動局為增進外籍移工照護工作技巧，協助外籍移工照顧被看護者的基本日常作息及居家護理，推出「外籍家庭看護工支援服務暨宣導訪視」計畫，凡居住於桃園市內合法聘有家庭看護工之家庭，皆可申請。

指導課程預計辦理20場次，每場次約30人，內容包括了「專業照護人員指導照顧技巧、照顧知識及溝通技巧」等，並配有印尼、越南、菲律賓及泰國等4國語言翻譯人員，讓移工不會因為溝通問題而霧莎莎，透過正確且有效的照顧知識及技術，並於課程中將實際操作評核，協助提升長輩的照顧品質，並減輕照顧者的照顧傷害及壓力。

另更推出貼心的「居家到宅服務」，由專業的師資到家指導照護相關技能知識與溝通技巧，且提供翻譯人員協助語言溝通。

透過本計畫的推廣，不僅可提升外籍看護工照顧技巧，並能增進與雇主互動，達到良好的照顧品質；有意申請的民眾可透過網路報名，或撥打電話 (03)264-1347與財團法人聯新文教基金會報名。