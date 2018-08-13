首屆電音 UlLTRA Taiwan 音樂節！大佳河濱公園9月第一週末登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際盛大電子音樂節 Ultra Music Festival（UMF）今（2018）年將於台灣舉辦，並從先前較小型的 Road to Ultra Taiwan（RTU）升級成為 ULTRA Taiwan，邀請世界重量級音樂人：DJ Snake、Swedish House Mafia、Alan Walker等與歌迷同歡，另外，設有三個不同風格的大舞台滿足視覺及聽覺。ULTRA Taiwan 將於9月8日（六）及9日（日）大佳河濱公園登場。

ULTRA Taiwan 主辦單位斯邦奈（Spunite）於上（7）月宣布，台灣今年從 Road to Ultra Taiwan 正式升級成為 ULTRA Taiwan。ULTRA為全球盛大音樂節之一，曾獲電子音樂指標性刊物 DJ MAG 票選為世界第一電子音樂祭，表演的DJ需具相當的知名度才能登台。



2017 Road to ULTRA Taiwan （照片來源：ULTRA Taiwan ）

在正式舉辦 ULTRA 之前，主辦單位會以 Road to Ultra 較小型的電音活動，先在當地舉辦2至3年試水溫，以便評估未來是否適合引進 ULTRA。

主辦單位斯邦奈（Spunite）自2015年接辦第2屆的 Road to Ultra Taiwan，接手第一年即創吸引萬人參與紀錄；於2017年邀請全球三大神級 DJ ：Martin Garrix、The Chainsmokers 與 Zedd，並吸引超過2萬7千名樂迷前往朝聖，其中，到場參與民眾中更有將近15%來自海外。

今年 ULTRA Taiwan已公布精彩的表演名單，包含 Alan Walker、DJ Snake、Marshmellow、GALANTIS等國際知名DJ，其中，由 Axwell、Steve Angello與 Sebastian Ingrosso三位共組的人氣瑞典電音團 Swedish House Mafia（SHM）也將和樂迷見面。



演出名單（照片來源：Ultra Taiwan）

睽違五年，這次將正式於台北復出表演的 Swedish House Mafia（SHM），曾登上DJ Mag百大DJ排行榜第十名，也曾兩度入圍葛萊美獎，宣布解散前的最後一支單曲Don’t You Worry Child更為電子音樂界的經典作品。

另外，網友也於音樂平台Spotify上，熱心整理出 Ultra Music Festival Miami的歌單，提供電音迷複習歌曲及熱身，其中包含Axwell Λ Ingrosso、Nicky Romero、Galantis等都將於大佳河濱公園演出。



ULTRA Spotify 歌單 （資料來源：Spotify）

不只吸睛的DJ名單，首屆 ULTRA Taiwan的演出舞台的設計及數量也跟著升級。今年一共有三個舞台，分別為「MAIN STAGE（主舞台）」、「RESISTANCE（TECHNO 主題舞台）」、「REGIONAL STAGE（在地舞台）」，現場也將有多元體驗活動如：裝置藝術、頭髮彩繪、圖騰彩繪等，更有多國美食餐車。



RESISTANCE（TECHNO 主題舞台）（照片來源：Ultra Music Festival）

其中，值得一提的「RESISTANCE（TECHNO 主題舞台）」，為今年率先使用的 Megastructure舞台設計，其為一個很長的拱形從前主控台一路往後延伸，將觀眾包覆在拱型帳篷裡，樂迷抬頭可以看到許多吊掛上方的燈具及可升降的LED螢幕，讓人有在隧道穿梭感。

曾體驗過Techno派對 Megastructure舞台的網友表示，Techno派對整晚下來，或許你一首歌都不記得，但回憶起來只知道那是一個美好的夜晚。

票券已於網路開賣，更多詳情請上臉書及官網查詢。

2018 Ultra Taiwan 宣傳影片（影片來源：Ultra Taiwan）



演出名單（照片來源：Ultra Taiwan）