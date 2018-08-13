禍不單行 肯亞團遭河馬攻擊1死 回程又發生車禍

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）外交部今（13）日證實，有2名台灣旅客赴肯亞旅遊不幸被河馬攻擊，造成1死1傷，其餘團員後續還發生車禍，又造成15人受傷。

觀光局今日上午表示，這2名台灣遊客是參加鶴悠旅行社辦理的「2018肯亞動物大遷徒」旅行團，11日晚間8時30分，張姓旅客及吳姓旅客在肯亞奈瓦沙湖（Lake Naivasha）索帕度假村湖邊拍照時遭河馬襲擊，導致張男重傷不治，吳男腳部挫傷。

觀光局表示，張男死亡後續事宜正由高姓領隊處理中，其餘團員則由隨團馮姓攝影顧問繼續引導，該團原訂13日搭乘華航CI836班機返台，但又遇上班機取消，搭乘遊覽車返回飯店休息途中又發生車禍，造成15人受傷，目前已知旅客已送往肯亞首都奈洛比MATTA hospital急救，詳細情形仍在瞭解中。

觀光局說，鶴悠旅行社已聯繫家屬、旅行公會及保險公司，同時請我國駐南非代表處協助，確定已投保旺旺友聯產物保險之責任保險，意外死亡500萬、意外傷害醫療20萬元。

引述中央社報導，一位經常帶非洲團的旅遊業者說，儘管河馬是草食性動物，但脾氣凶暴，根據不同的資料估計每年非洲約有200人死於河馬攻擊，其中肯亞今年已經有6個死亡案例。

報導提到，成年的河馬約2噸到3公噸，是陸地上第3大動物，脾氣極其凶暴，只要認為對方具有威脅，就會有攻擊性，尤其河馬有長達50公分的獠牙，咬合力驚人，連鱷魚都可以咬穿，在陸地時速高達45公里，因此十分危險。