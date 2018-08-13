李筱峰：台灣外交淪國際孤兒　蔣介石要負最大責任

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台北教育大學名譽教授李筱峰12日在一場座談會上表示，蔣介石時代主張僵化的外交政策，要對台灣現今淪為國際孤兒，負起最大的責任。

聯合報報導，文化部12日舉行推動中正紀念堂轉型工作坊第十場次，白色恐怖受難者家屬及專家學者受邀談話，與民眾討論中正紀念堂未來轉型可能。台北教育大學名譽教授李筱峰表示，蔣介石是否應被奉為英雄膜拜，仍有許多待商榷之處，1927年，蔣介石的軍統特務捕殺當時的知識青年，戒嚴時代約有14萬人受難，許多的菁英與知識分子被關接受洗腦。李補充道：「作為一個講求轉型正義的國家，沒有人會幫獨裁者蓋紀念館！」。

另外，李筱峰指出，蔣介石的白色恐怖讓許多人民受苦，只為了成就他的政治神話，他當時主張僵化的外交政策，也讓台灣現今淪為國際孤兒，必須要負起最大的責任。

李筱峰提出三點建議，一是改為立法院院址使用，前方有塊大廣場，有人抗爭也可消化；其二是改為歷任總統文物館；第三、若有人認為蔣的文物不可消失，他認為也可擴充為中央圖書館。

白色恐怖受難者家屬高英傑也表示，他的父親雖然過世了，但目前公布的許多史料都對受難者仍不利，使家屬必須承受莫大的壓力，他呼籲年輕人要了解真相，並期待將原有的空間轉型，讓更多人認識台灣。高英傑說，紀念堂不必拆除，建議可改作為歷史空間使用，讓更多人了解台灣的故事與由來，並且除去威權象徵。

文化部指出，轉型工作坊各組分享及全場討論時，參與者提出中正紀念堂的轉型原則，要考量面對歷史、釐清真相、去除威權象徵，翻轉不公平的權力結構及資源配置，重視不同關係者的感受。參與者討論堂體、名稱、圍牆等的可能處理方式，例如採用全像投影及VR互動呈現等，也提出對場域的未來想像，包括關注人權、戒嚴或臺灣近代史博物館、藝文特區、民意機構、全區綠化公園、農業展示館等。

為公開透明相關資訊，並提供使未能到場的社會大眾也能瞭解轉型工作坊的討論情形，各場次除現場直播外，完整內容同步在於網站的「出來講」以及「中正紀念堂轉型給問嗎」粉絲專頁直播，影片將持續留存在計畫網站上，民眾也可到網站的「鍵盤討論」表達意見。文化部後續將收集相關意見、提出修法草案後，將召開公聽會向社會大眾說明。