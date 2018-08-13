舞動客樂鬧熱一夏   花蓮新住民、客家文化相融合  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進花蓮縣內多元文化融合，花蓮縣政府客家事務處8月11日於東大門夜市太平洋舞台辦理「舞動客樂 鬧熱一夏」表演活動，除邀請客家事務處舞蹈班以優美舞姿揭開活動序幕外、客家小朋友演唱客家童謠、新住民組成的艾菲雅歌舞團也帶來新住民特色舞蹈，承辦的客家事務處希望將客家文化推廣至不同族群，讓更多民眾接觸、了解並喜愛客家音樂的美好。

節目首先由客家事務處舞蹈班以「細妹按靚」為活動揭開序幕，優美的舞姿獲得現場觀眾如雷的掌聲，更有客家小朋友演唱客家童謠Do Re Mi，清純的歌聲與歡樂舞蹈，為活動帶來高潮，從小朋友的演唱歌聲中，看到客家的幼苗茁壯成長，傳承客家文化。

艾菲雅歌舞團也帶來新住民特色舞蹈，團員以新住民為主，在鳳林鎮結合了新南向國家的新住民新娘，利用工作休息時間將自己的國家的特色舞蹈、歌唱做了一個整合，形成了一個多元的種族藝術文化特色，活動、慶典都可以看到他們的精湛演出。

客家事務處處長賴錦昌表示，花蓮客家文化及客家民俗藝術得以傳承發揚光大，有了年輕世代的加入，才會是真正前進的力量，同時也鼓勵更多客家年輕朋友加入客家文化各項活動，本次活動場地走出戶外，就是希望能將客家文化推廣至不同族群，有更多鄉親接觸、喜愛客家音樂文化之美。