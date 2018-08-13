過境美國禮遇突破　蔡英文將訪僑委會機構　

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文上週日（12，以下皆為當地時間）展開「同慶之旅」國事訪問，午間抵達美國洛杉磯。媒體報導，蔡總統此行於美過境待遇有所突破，除了參訪我國在美設立的僑委會官方機構、拜訪雷根圖書館並發表公開談話外，還將參訪美聯邦政府直屬機構。

根據《中央社》，蔡總統週日午間抵達洛杉磯時，由美國在臺協會（American Institute in Taiwan）主席莫健（James Moriarty）及我國駐美代表高碩泰登機迎接。

此次為蔡總統在《臺灣旅行法》（Taiwan Travel Act）於3月生效後，首度過境美國，在美規格禮遇因此備受關注。報導指出，蔡總統於午後參訪僑委會洛杉磯華僑文教服務中心，這是臺灣總統停留美國期間參訪我國官方僑外機構的首例。

此外，《上報》報導，據知情人士透露，過去臺灣總統不會受邀訪問美國聯邦政府直屬機構，但此次在美國政府的安排下，蔡總統將可望突破限制，參訪特定聯邦政府直屬機構。

而過往限制總統隨團媒體不得即時發稿（但美國當地媒體不受限）的規定，此次也已解除。

蔡總統週一（13）上午將與美國政界友人進行早餐會，並於隨後參訪雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library），且首次發表公開談話。

除了總統府秘書長陳菊將續留美國參訪其他城市外，蔡總統及訪團預計週一傍晚離開洛杉磯，前往南美洲友邦巴拉圭。

蔡總統同慶之旅共計九天八夜，預計於20日返抵國門，回程將過境美國休士頓。