台北醫院護理之家火警 9命危16傷 

位於新莊的衛福部立台北醫院護理之家今天凌晨發生火警，造成16人無生命跡象、多人受傷送醫。經緊急搶救後，已救回7名命危病患，目前9人仍命危、10人重傷與6人輕傷。



新北市政府消防局凌晨4時36分獲報，衛生福利部台北醫院7樓護理之家冒火煙，陸續派出79輛各式車輛、243名消防員前往搶救，凌晨5時27分消滅火勢。



消防人員說，台北醫院7樓護理之家共有32名病人、2名照護員、一名護理師及8名外勞，起火點在7A23病房，當時居住4名病人及一名外勞，燃燒面積約10坪。



警消在火場發現8男、8女共16人已無生命跡象，另有3人重傷（1男2女）、6人輕傷（4男2女），消防人員將25名傷者分別送往市立三重醫院、亞東、輔大、雙和、台大、林口長庚、市板及新泰等醫院急救。



病患送往各醫院搶救後，原本7名無生命跡象病患被醫護人員救回，截至目前為止，仍有9人命危、10人重傷與6人輕傷。



警消調閱監視器畫面發現，起火病房面積未達設置排煙設備標準，但火災發生時消防灑水設備有啟動。



警消表示，起火病房7A23房內有4名病患及一名外勞，火警時都被救出，但離開病房時疑沒關門，導致火煙竄出延燒到其他空間。



起火原因，消防局火調人員正在現場調查中。



火災現場目前正在清理中，正逢上班尖峰時間，轄區新北市府警察局新莊分局加派12名制服警力，加強交通疏導醫院週邊思源路、復興路、往大漢橋車流，並管制部分車道，以紓解車流。

位於新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房，13日凌晨發生火警。(中央社)