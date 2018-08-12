【影】蔡英文總統9天8夜的「同慶之旅」下午啟程

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合整理）蔡英文總統今（12）日下午啟程前往巴拉圭及貝里斯等二個中南美洲友邦國家，展開9天8夜的「同慶之旅」。總統在登機前發表談話，說明此行除了要帶領台灣走出去，拓展外交空間，也感謝友邦對台灣的相挺，未來將持續壯大台灣，堅守自由民主價值，並為國際社會盡更多心力，展示台灣人給世界的友誼。

聯合報報導，蔡英文總統12日下午2時40分抵達桃園機場，隨行出訪的包括總統府秘書長陳菊、外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維、總統府第三局局長李南陽等人。

報導提到，中華航空公司12日調派機隊中最新1架，機身編號B－18917號空中巴士A350型客機，擔任蔡英文總統「同慶之旅」飛航勤務，這型客機具有省油、安靜等特色，適合飛航越洋航線。

影片來源：總統府網頁。

總統致詞全文如下：

等一下我們就要前往我們的友邦巴拉圭以及貝里斯，進行國是訪問。

這次出訪的名稱是「同慶之旅」，因為我將代表中華民國及台灣人民，參加巴拉圭新任阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統的就職典禮，表達對巴拉圭人民的祝賀。

在這次的出訪中，我們也會前往貝里斯和該國政要會面，並且為我們離家萬里，替台灣拚外交的夥伴們加油打氣。

帶領台灣走出去，拓展外交空間，是我身為總統的責任。走出去，就是要讓全世界看到台灣，看到我們國家對民主自由的堅持。只要我們堅定，就沒有人可以抹滅台灣的存在。

我們也希望，透過這次的出訪，向世界傳達三個重要的訊息。

第一，我們要感謝友邦對台灣的相挺。

透過出訪，我們不僅要向友邦表達祝賀，也要對他們長期支持台灣的國際參與，表達感謝。

陳菊秘書長將跟我一起出發，我們會在美國過境時和一些老朋友見面。在我出發前往巴拉圭時，陳秘書長會繼續留在美國訪問，與僑界互動。

我請陳秘書長要透過這次機會，感謝美國各界對台灣的支持。特別是許多台美人長期支持台灣，甚至促成國際企業在台灣的投資，對台灣的經濟發展有很大的貢獻。

第二個訊息，則是我們要堅定走向世界，拓展外交空間。

台灣的外交處境艱難，但是，台灣人從來不因艱難而卻步。每一次的打擊，只會成為我們下一次突破的動力。走出去，就是我們的海洋性格。克服萬難，就是台灣精神。

因此，不管壓力再大，都不可能封鎖台灣人走向世界的心願。

這趟出訪，我們也會持續以「踏實外交，互助互惠」的精神，鞏固跟邦交國的邦誼。同時，我也要特別感謝美國，在這次出訪的過境安排上，給我們相當的方便及禮遇。在過境期間，我會代表台灣，向一些朋友表達我們的感謝。

第三個訊息，就是我們會持續壯大台灣，堅守民主自由價值。

壯大台灣，是我們不變的施政方向。在我出訪的這段時間，請執政團隊持續推動政務，保持國家穩健前進的腳步。我也要責成國防部及全體國軍弟兄姊妹，務必保持高度警戒，守護國家安全，國家安全交給國軍，我非常的有信心。

每一次的出訪，我們都努力告訴全世界，台灣自由民主的可貴，以及台灣願意在區域和平穩定上，為國際社會盡多ㄧ些努力，這就是台灣人要展示給世界的友誼。

守護台灣，就是守護自由民主價值，是我們要傳達給世界的重要訊息。

現在，我們要出發了！我們出去拚外交，台灣加油。