再爆黑心蛋液 消費者恐吃了3年

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）又見黑心蛋！「元山蛋品有限公司」涉嫌將沾有雞糞、破殼及長蛆之蛋品混製成液蛋出售，初步調查至少有95家業者使用問題蛋品，其中更不乏知名蛋糕店家。

食藥署、桃園市檢調單位、桃園市和彰化縣衛生局於前（11）日步搜索稽查「元山蛋品有限公司」及其供應商，查獲業者將沾有雞糞、破殼及長蛆之蛋品混製成液蛋，現場已由桃園市政府衛生局封存全數相關產品共計1,620.5公斤，並命「元山蛋品有限公司」平鎮新光廠暫停作業；另於龍潭廠查獲貯存逾期液蛋1,260包，桃園衛生局已全數封存。

引述中央社報導，檢方表示，「元山蛋品有限公司」負責人蕭姓父子及公司員工為降低蛋液原料成本，從2016年起，將賣場回收的逾期雞蛋、養雞場取得的次等蛋、破蛋，以及變質、發霉、長蟲的雞蛋，敲打混入一般蛋液，再售予不知情的蛋糕店等通路廠商。

檢方表示，業者為規避查緝，知道公務員在週六、日不會上班、稽查，所以都特別選在假日處理臭蛋，因此檢調衛也特別選在週六上午出擊搜索，才一舉破獲業者的違法行為。

調查發現，業者將黑心蛋液銷往桃竹苗等3縣市的餐飲業及烘焙坊為主，初步調查至少有95家業者使用問題蛋品，其中更不乏知名店家。目前問題蛋品桃園衛生局已全數封存，並勒令業者暫停作業，也將依違反食品安全衛生管理法裁處新台幣6萬元以上2億元以下的罰鍰。