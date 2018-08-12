在台奉獻近一甲子 已故神父潘世光獲總統褒揚令

原民會主委夷將‧拔路兒今天在花蓮萬寧部落聚會所，代表總統頒贈已故神父潘世光褒揚令，表彰他一生照護部落族人，奉獻台灣偏鄉近一甲子的大愛。

法國籍天主教神父潘世光1932年出生於法國，在巴黎神學院就讀研修，晉鐸神父後，隨即在27歲（1959年）派至台灣花蓮地區服務，在台奉獻近一甲子。去年9月才領到中華民國國民身分證，今年3月16日病逝，享壽86歲。

總統蔡英文頒贈褒揚令，表彰他對台貢獻；原民會月前也追頒象徵高度榮譽「二等原住民族專業獎章」。花蓮縣富里鄉萬寧部落聚會所上午聚集上百名教友，見證此一光榮時刻。

天主教會花蓮教區東豐堂區傳教協進會教友游文雄說，大家感念潘世光對部落族人的貢獻，籌備建紀念館，地點選在他服務的東豐教堂旁邊，將神父60年來的事蹟和簡樸生活點滴一一展示出來。

夷將‧拔路兒致詞表示，早年東部地區交通不便、就醫困難，潘世光為了提供部落族人基本的醫療服務，獨自騎著摩托車上山下海，對居民來說，潘世光多年來在花蓮地區默默為族人奉獻青春的身影，遍布在秀姑巒溪以東的地區，因而成為族人口中的「河東天使」。

夷將‧拔路兒說，潘世光在台服務期間，在部落留下許多重要的功勳，包括1967年主辦成立「露德儲蓄互助社」，是花蓮地區第一間儲蓄互助社，逐步建立族人的儲蓄觀念，進而改善經濟。

潘世光為了讓部落語言得以長遠傳承，歷經40年的田野調查，以逐字逐句方式向部落耆老徵詢、修改及確認後，終於在1996年將原本沒有文字的阿美族語，編寫成「阿美族語-法語字典」，更進一步為族人編譯「阿美族語聖經」、「阿美族語辭典」，對於阿美族語言保存具有極大建樹，也因此獲得「教育部本土語言傑出貢獻獎」肯定。