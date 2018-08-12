〈財經主筆室〉美中貿易戰似為兩岸三地資本市場競爭帶來「重新洗牌」效應

美中貿易戰對峙近6個月來，已經讓中國股市的市值蒸發掉約五分之一。上證指數與今年高點相比下跌21.46%，深圳成指跌幅更高達24.07%，在全球股市敬陪末座 。但同期間美股道瓊指數僅下跌4.89%，以科技股為主的那斯達克指數還逆勢漲11.87%，美中貿易戰似乎只重創了中國股市，對美國股市來說可謂毫髮無傷，

值得慶幸的是台股似乎在這波美中貿易戰明顯脫身，這波貿易戰中台股表現始終維持在萬點之上，與今年指數高點相比較，跌幅僅2.54%，不僅優於美股道瓊走勢，與日經指數的-7.56%、南韓的綜合指數-12.46%、香港恆生指數 -14.44%相較，展現優異抗跌。而兩岸三地股市經過這波貿易戰洗禮，結構上似乎也出現巨大變動，除了兩岸人民財富資產出現重新分配情況外，兩岸三地資本市場競爭優劣，瞬間也產生一定程度的變化。

這波中國股市大跌，讓上海證交所股票市值從年初高點35兆8480億元人民幣，如今縮水至29兆6279億元人民幣，市值縮水6兆2201億元人民幣，深圳證交所股票市值從24兆4416億元人民幣，減為19兆3153億元人民幣，股票市值縮水5兆1263億元人民幣，合計兩個股市的股票市值因這次貿易戰減少11兆3465億元人民幣（折合新台幣超過55兆元），意即中國股民的財富因為這波美中貿易戰，硬生生就蒸發掉逾11兆人民幣，中國為這場貿易戰單單在股票市場， 就已經付出市值蒸發掉五分之一的龐大代價。

兩岸三地股票市場的漲跌，牽扯三地人民、富豪、財團企業等等的財富增減，尤其不少台灣人民及企業喜歡將資金在兩岸三地間的股市遊走，如今中國股市遭逢巨大變故，台股仍不動如山、站穩萬點，也代表財富資產的重新分配！投資港股及中國股市資金較多者，如今面對川普還在放話要對5000億美元產品課徵關稅，猶如熱鍋上的螞蟻，因為不知損失何時才會見底？對持有台股資金較多者來說，少賠就是賺。下次富士比再次公佈兩岸富豪排行榜名單，富豪個人資產的增減及名次變動幅度應該精彩可期！

此外，近年來兩岸三地資本市場競爭愈加激烈，中港台三地證交所彼此間招商動作頻頻，如今受美中貿易戰影響，也產生一定程度衝擊。原本有不少台資企業有意轉赴香港或中國股市掛牌交易，但如今中國股市重跌，市值大縮水外，市場交易量也大幅萎縮，目前上海及深圳兩地交易所的日均量，由高峰的每日約3000億元人民幣，減少至目前每天僅約千餘億元人民幣水準，對後市展望的不確定已讓不少企業出現「停看聽」動作，台股穩健優勢異軍突起反成利基。

針對愈來愈多台資企業有意轉往中國上市掛牌交易，台灣證交所日前才發布將研議訂定企業下市條款，以保障台灣股東該有的合法權益，如今美中貿易戰出現「重新洗牌效應」，也許研議中的下市條款，在美中貿易戰未落幕之前也許還用不著。