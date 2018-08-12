日本爆發超級細菌釀2死 菌源男子曾來台旅遊

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）引述媒體報導，日本靜岡市立靜岡醫院宣布，院內有4名住院患者感染被稱為「超級細菌」的耐多藥鮑氏不動桿菌（MDRA），其中2人死亡，菌源可能來自一名曾到台灣旅遊的7旬男性。

中央社報導，靜岡市立靜岡醫院表示，5月初一名78歲男性到台灣旅行時，感染肺炎住進台灣的醫院，月底返回日本後住進靜岡醫院。這名男性後來被檢驗出身上有MDRA。

後來，與他同一時期住進靜岡醫院一般綜合重症治療室的患者當中，一名81歲女性、一名80多歲的女性及一名30多歲的男性病患身上被檢驗出有MDRA。這是一種高度致死率的超級細菌。

感染超級細菌4名患者中，有2人死亡，分別是：住院治療腎衰竭等病症的81歲女性上個月下旬因感染MDRA導致肺炎而死。78歲的曾來台旅遊的男性經過治療後，雖然MDRA呈現陰性反應，但本月他因舊疾肺炎死於敗血病。

另兩名病患為80多歲的女性沒發病，呈現「保菌狀態」。30多歲男性經過治療後，MDRA已呈現陰性。這兩名病患目前持續住院治療中。

報導說，經過檢查，78歲男性與81歲女性所使用的吸痰用轉換器被檢查出有MDRA，但專家和醫護人員進行討論的結果，初步認為「難以判斷是否這就是感染的原因」。

靜岡醫院表示，MDRA主要是因接觸感染而擴大，有可能是醫護人員沒做好萬全預防措施，今後將加強醫護人員手部消毒、也會加強注意到過海外的病患是否有感染的可能性。

靜岡醫院院長宮下正已向患者及死者家屬致歉。他說：「不認為情況已平息，會持續接受專家及行政指導，做好治療與因應措施。」