颱風摩羯外圍雲系干擾 看流星雨得碰運氣

英仙座流星雨極大期今、明兩天登場，中央氣象局預報員林定宜說，今天受摩羯颱風外圍雲系影響，雲量偏多，也會有短暫陣雨，可能影響觀星。



林定宜說，今天受低壓帶範圍影響，加上第14號「摩羯」颱風通過琉球群島後進入東海，其外圍雲系與地形影響，北部及東北部雲量偏多，且上半天會出現短暫陣雨，至於中南部及東半部一整天則有不定時短暫陣雨，午後在熱力作用下，各地山區和近山區的平地也會有局部雷陣雨。



今、明兩天是英仙座流星雨極大期，許多人計畫觀星，他表示，今天受摩羯颱風外圍雲系影響各地雲量偏多，明天摩羯颱風遠離，北台灣雲量減少，較適合看流星雨；不過，中南部受颱風帶進的西南風影響，仍有機會下雨，想看流星得碰碰運氣。



溫度方面，今天各地高溫普遍在攝氏33至36度，尤其苗栗、宜蘭、花蓮及台東有局部36度以上高溫的機率，提醒民眾注意防曬措施並多補充水分。



今年第14號輕度颱風摩羯，今天凌晨2時中心位於台北東方540公里的海面上，向西北進行，朝中國大陸浙江沿海移動，直接侵襲台灣機率並不高。



今年第15號颱風麗琵今天凌晨2時在關島附近形成，中心位於台北東方2310公里的海面上，向北北西進行，對台灣並無直接影響；另位於廣東附近的熱帶性低氣壓，中心近似滯留，對台灣也無直接影響。



他補充，台灣目前處於季風低壓帶，14日起天氣將受熱帶擾動和西南氣流影響，一直到週末全台天氣都不穩定。