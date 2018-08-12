雲林縣府辦新住民親子共學　縣長勇伯帶頭認識台灣文化

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）雲林縣府為協助新住民融入在台生活，以及落實照護服務，於昨（11）日舉辦「月映麥田異鄉趣」親子共學活動，會場地點為麥寮鄉月光下友善農場，舉辦一系列共計26小時體驗參訪在地產業活動，並將於下週末（18、19日）再次舉行。

昨日於麥寮鄉月光下友善農場舉辦親子同樂活動「月映麥田異鄉趣」，受邀出席的嘉賓包含：縣長李進勇、麥寮鄉長許忠富、民政處長程源宏、行政處長林樹山、月光下小麥發展協會理事長郭慧蟬、以及50位新住民親子等參加。

縣長李進勇表示，縣府於昨日起連續兩個周末舉辦4天的「月映麥田異鄉趣」親子共學活動，帶領新住民親子們一起透過手製小麥餐盤、體驗台灣燉補料理、認識台灣宗教信仰、參訪在地產業等活動更加親近在地文化。



新住民家長攜手新二代一同體驗（照片來源：雲林縣政府）

「月映麥田異鄉趣」親子共學活動共吸引50名新住民及新二代同歡，縣長李進勇表示，活動帶領新住民親子們一起透過手製小麥餐盤、體驗台灣燉補料理、認識台灣宗教信仰、參訪在地產業等活動更加親近在地文化。

藉此機會，縣長李進勇特別感謝雲林縣一萬五千多名的新住民對於家庭及社會的貢獻，並表示新住民來到雲林，就是雲林人，縣府藉由成立「新住民科」、「新住民單一服務窗口」、建置「新住民多語服務資訊網」，以及在2017台灣燈會設立「新住民主題燈區」等措施及活動的推動，希望幫助新住民融入台灣生活時，又能促進新住民母國與台灣文化的交流。



「月映麥田異鄉趣」親子共學活動課程內容包含陶藝課程、鱷魚餐包製作、台灣宗教信仰文化介紹、台灣閩南語文化教學、台灣燉補料理教學、晁陽綠能園區體驗等課程，並將於下週末18日（六）及19日（日）再次舉辦。



（影片來源：雲林縣政府）