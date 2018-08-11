蔡總統拚外交 12日啟程出訪巴拉圭貝里斯

總統蔡英文明天啟程出訪友邦巴拉圭和貝里斯，在巴拉圭新任總統就職典禮上，將有機會與多個國家元首同台互動。蔡總統此行過境洛杉磯及休士頓，將舉辦僑宴並與美方人士會談。



蔡總統明天下午3時啟程，展開「同慶之旅」，出訪巴拉圭和貝里斯，共計9天8夜，去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。此行也是蔡總統在美國「台灣旅行法」通過後首次出訪，過境待遇與行程備受關注。



總統府秘書長陳菊將跟隨總統專機同行，但在過境時留在美國境內宣慰僑胞，之後再到休士頓與總統會合。



根據行程規劃，蔡總統在美國西岸時間12日中午抵達洛杉磯，隔天飛往巴拉圭，總統府循例不事先公布總統在美國行程，但預料將與美國政界人士會談並舉行僑宴。蔡總統這次在洛杉磯、休士頓過境停留時間都超過24小時。



蔡總統將於當地時間14日上午抵達巴拉圭，與巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）共同出席台巴科技大學先修班開課儀式發表專題演講，並見證宏碁平板電腦捐贈儀式，隨後主持台巴科技大學成立揭牌儀式；下午與巴拉圭總統當選人阿布鐸（Mario Abdo Benitez）雙邊會談。



蔡總統15日出席巴拉圭總統暨副總統就職典禮，這是此行出訪的重頭戲，蔡總統將有機會與多國元首同台互動。就職典禮結束後，蔡總統將與友邦及友好國家代表團雙邊會談；晚間將宴請僑界代表並頒發台灣獎學金受獎生證書。



蔡總統在當地時間16日上午轉往貝里斯，這是蔡總統上任後首訪貝里斯。在貝里斯3天行程當中，總統將視察駐貝里斯大使館，並與台灣街街牌及「台灣街1號」門牌合影；主持台灣獎學金受獎生證書頒發典禮；接受貝里斯總督楊可為（Colville Young）贈勳及國宴款待，拜會貝里斯總理巴洛（Dean Barrow）。



蔡總統將赴貝里斯國會發表演說，午宴旅貝僑領，參訪貝里斯技職教育暨訓練學校並見證華碩電腦捐贈儀式，期間會與隨團記者茶敘，並安排和駐貝里斯技術團早餐敘。



蔡總統在貝里斯當地時間18日上午搭機離開，前往美國休士頓過境，在休士頓停留近27小時，預計20日晚間11時30分返抵國門。



蔡總統自2016年5月上任後已經出訪四次。首次出訪在2016年6月，出訪巴拿馬及巴拉圭，當時過境美國邁阿密和洛杉磯；第二次是在2017年1月訪問中美洲友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，過境美國休士頓與舊金山。



第三次出訪是2017年10月到南太平洋的馬紹爾群島、吐瓦魯和索羅門群島，去回程分別過境美國檀香山、關島；今年4月則訪問非洲友邦史瓦帝尼（舊名史瓦濟蘭），採直飛未過境。

（圖／中央社）