【走過鬼門關】換肝勇士攻頂玉山　迎接彩色新人生

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）肝病病程漫長，病友治療過程中不免氣餒甚至放棄。完攻百岳的醫師洪淑娟，日前帶著7名肝病病友攻頂玉山，一步步找回對生命的信心；也鼓勵病友，治病像爬山，只要不放棄就有機會。

肝病防治學術基金會今(11)日舉行24週年慶，現場播放病友攻頂玉山的影片，氣氛溫馨感人。



開業醫師洪淑娟5年前完成百岳紀錄，因眼見周遭很多朋友及病友深受肝病所苦，不只病人受折磨，整個家庭也愁雲慘霧，讓她決定在70歲這年，做一件有意義的事，要帶病友攀登台灣第一高峰。



中央社報導，這趟玉山挑戰之旅在今年6月出發，成員包含7名經歷肝病煎熬的患者，他們共花了4天時間逐漸登高。其中雖有一名C肝病友無法服用高山症藥物，讓洪淑娟很擔心他的身體狀況，但全員都沒有高山症，一起跨出大步成功登頂。

根據肝病防治學術基金會的資料，為攀登玉山，基金會做好萬全準備，先替肝友進行全身健康檢查，並要求每位病友週週登山，進行體能訓練。

經過五個多月的集訓，在專業登山響導及攀登百岳經驗豐富的領隊洪淑娟醫師帶領下，一行人於6月10日前進台灣第一高峰玉山。

經過一番千辛萬苦，大夥在6月12日清晨五點零三分，終於攀頂成功！病友們用雨水、汗水、腳印，證明了自己的體力與耐力。

三位換肝勇士何佳洲、鄒寶霖、何清全忍不住情緒激動，當場拉開衣服，露出換肝的三道手術傷疤，如同賓士汽車的符號；他們高喊：「有好心肝，人生是彩色的！」



洪淑娟接受中央社記者採訪時表示，攀爬高峰需要完善的事前準備，病友也要自主訓練，過程很辛苦，需要耐力、恆心和意志力。就跟對抗肝病的過程很像。

病友經歷了肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，病程相當漫長，治療也很辛苦，但他們從未放棄，才能成功擺脫肝病。



洪淑娟也說，登玉山的4天行程中，前3天都下雨，她很怕病友因換肝吃抗排斥藥物抵抗力變差而容易感冒、影響體力，但幸好大家狀況都不錯。而且最後一晚天氣很好，滿天星斗。苦盡甘來讓大家都很感動，也呼應病友們抗病的心情。



一起攀登玉山的病友中，3名「換肝勇士」何佳洲、鄒寶霖、何清全，在換肝前，都因嚴重肝病大咳血，在鬼門關前徘徊。

53歲的何清泉，他因肝癌反覆復發，曾對未來茫然無依，生命陷入低潮，也不想讓別人知道病情。但如果不換肝，只有死路一條，他忍痛接受女兒捐肝，才逐漸恢復健康。



雖然換肝後要長期吃抗排斥藥，但何清泉一步步走向健康人生，他也有感於肝病對個人、家庭的傷害，決心投入肝病防治工作。他在市場擺攤賣男裝，看到顧客不會先推銷衣服，反而是先苦口婆心要客人注意身體健康、要健檢，因為他曾失去，現在更懂得珍惜。



另一名換肝勇士鄒寶霖是B肝帶原，因工作繁忙、壓力沉重突發猛爆性肝炎，換肝才救回一命。他說，很多換肝後的病友怕出狀況、怕感染而不敢出門，但他參加玉山活動，一方面自我訓練，一方面也希望積極面對的態度能鼓勵其他肝友，「每穩走一步，就跟照顧自己的肝一樣，都是靠紀律與信念而行」，治療不要輕言放棄。



39歲的何佳洲也是B肝帶原，年紀輕輕就得肝癌，在32歲時接受弟弟捐肝。但換肝前心情徬徨，對大手術感到相當不安而躊躇不前。「肝癌大學」學長何清泉的鼓勵他，「不做手術就是死路一條，做了還有機會重生」讓他終於決定換肝，迎向健康生活。



何清泉說，肝病病友很容易不安，加上保肝相關資訊很紛雜又未必正確，但病友「機會有限」，如果走錯路就會喪失生命，他自己走過完整的肝病歷程，最能了解病友心情，願意分享經驗，讓學弟妹們重燃生命的熱情。



何清泉也指出，保肝最重要的事情是一定要做篩檢，先確知有沒有慢性肝炎，以免等到肝臟發出訊號，往往都已經是末期。生活形態也要改變，多運動、不要過勞，才不會讓身體抗議。

登山經驗豐富的醫師洪淑娟（前右3）日前率領多名肝病病友成功挑戰玉山攻頂，讓病友們透過登山過程，一步步找回對生命的信心。中央社