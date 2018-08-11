〈時評〉評能源局的地熱躉購費率及獎勵辦法

本週花蓮地檢署檢察官林俊佑直闖幼兒園作威作福，法務部立即將林俊佑起訴、停職，並將他送監察院彈劾，一時之間人人喊打。然而，林俊佑的做法雖然不當，但真的那麼罪大惡極嗎？我相當懷疑。尤其比照一些少數其他公務員的瀆職，更是覺得法務部這種做法我們無法理解。例如說，明明公投法已經將網路連署入法了，但是負責建置連署網站的中選會卻遲遲不執行，這不是影響更大的公務員瀆職嗎？還有，能源局一些少數官員的種種做法，比林俊佑的不當做法影響大多了。我想以此文來討論，並接受大家批評指教。

8月1日再生能源躉購費率公聽會上，代表八方能源公司張明富博士做了如下的發言。

「以下提供大家我在躉購會議的發言提案，提出的觀點是十多年來對台灣地熱發展的關注與目前所遭遇面臨應考量的成本因子，若有不妥或可提供建議者，請提供意見，以利後續躉購會議時，持續爭取地熱發電發展的空間。

日前，與台電人員會勘金崙金峰，配電系統以目前餘量，只剩250 KW輸電系統，若以現況只能pi接，不能T接。以我們規劃10 MW併聯161KV特高壓線，由台電專業人員現地試算，2處變電站約1.6億，引接距離約4公里，每公里造價約5800萬，合計約2.4億，全部總計約4億！建設期程約8-10年（因變電站需購地變更地目、原住民保留區通過部落會議、電塔及線路土地或通過使用同意，路證許可等因素）。

依本公司規劃3年併網9.9MW，要自行解決，或等台電線路10年。

這些問題是以後所有地熱開發商皆可能面臨。如何解決？仍應大家提供執政當局深思。2025年政策上地熱發電要有200MW，技術上可行，但行政流程上也需專案處理才行。」

很高興在這次的公聽會中，張明富博士及王守誠先生都還努力的替地熱產業發言。老實講，今年我是都懶得去，因為結果如何我們都已經知道了，就是躉購費率的公聽會只是做做樣子。目前能源局規劃費率資料，就是年底即將公告明年度實施的費率。因此，在經過過去三年積極參加多次躉購費率說明會的經驗之後，我今年是全盤的放棄参加了。

過去這三年，我主要發言有兩項：

一、深層地熱與淺層地熱挖井的費用相差很大，因此深層地熱的躉購費率應該比淺層地熱高，就如海上風機跟陸域風機的費率是不相同的。

二、目前的地熱發電躉購費率 ，沒有考慮到國際地熱發電的情況。

例如說日本15MW之下的小型地熱電廠，躉購費率一度電是42日元約台幣12元，而台灣連一半都沒有。因此應該比照國際的價格提高費率，而不是依照目前能源局外包給台灣經濟研究院所做出來的研究資料。老實講，目前外包給法人決定費率的制度根本就不需要，比如說，最簡單的方法就是：一個再生能源項目如海洋能或地熱發電，如果台灣到當前都還沒有開發出來，那就每年加10%直到開發出來為止。開發出來以後，或者依照當時的市場狀況，或者可以逐年減少。就像太陽光電，十年前開始實施時每度電躉購費率14元，目前已經降到4元一樣。

只要國内的相關產業做起來，哪怕躉購費率太高，哪會有圖利國內廠商的問題呢？

其實我對於目前能源局有關地熱的政策中，比較有意見的是能源局的所謂「地熱獎勵辦法」。在4月27日，透過高志鵬立委辦公室的安排，我與能源局的科長以及秘書長當面溝通獎勵辦法，但是能源局的這兩位代表立場非常強硬，我們提出的意見聽都不聽，就說反正要公告了，要修改明年再說吧。

約一個月後，5月23日 經濟部公佈：修正「地熱能發電系統示範獎勵辦法」：

『第4條 依本辦法申請示範獎勵者，其所設置地熱能發電系統之地熱井，指本辦法中華民國一百零七年五月二十三日修正之條文生效後完成鑽探之地熱井。

本辦法獎勵之方式，為補助地熱能發電系統開發所需之下列地熱能探勘費用：

一、地表調查費用：包括地質、地球物理及地球化學之費用。

二、地熱井鑽鑿、生產套管、產能試驗與井頭閥門設施及施作費用。

示範獎勵金額之計算，每一申請案獎勵金總額不得超過地熱能探勘費用之百分之五十，且以新臺幣一億元為上限。

探勘後續進行地熱能發電者，補助每千瓦之獎勵金額不得超過每千瓦實際探勘費用與申請年度公告地熱能發電躉購費率採用之每千瓦產能探勘及鑽井成本參數之差額。』

最後這句是什麽意思呢？「探勘後續進行地熱能發電者，補助每千瓦之獎勵金額不得超過每千瓦實際探勘費用與申請年度公告地熱能發電躉購費率採用之每千瓦產能探勘及鑽井成本參數之差額。」這種畫蛇添足的但書，其目的是什麽呢？值得大家深入追究了解。

既然原先的法律程序，能源局所提出的「奬勵辦法」要公告三個月，以收取各方的意見，然後理論上應該針對這些意見做必要的修改，然後再進行公告。我們在能源局公告的三個月內發公文給了意見，能源局仍置之不理。因此，才透過立委安排當面溝通。最後，能源局也是置之不理。那麼目前的版本，到底是什麼意思呢？我們看一下能源局在各處的宣導及廣告，都寫著地熱發電最高可以補助1億元、或者是所花費用的一半。

好，所花費用的一半。換句話講，只要你開發地熱發電系統的時候，用了2億元，那麼就可能得到能源局1億元的補助。相信這是所有讀到這些新聞的人的很自然的一個解讀。然而，我們深入了解以後發覺不是這樣，因為他列出說能夠補助的項目只有挖井、探測。好吧，那麼若我們挖井及探測花1億元，再加上發電設備1億元，總共發了2億元，這樣我們可以申請並得到能源局補助1億元了吧。我想所有的人都會覺得我上面的說法是正確的。然而，能源局的補助辦法不是這樣的。

經過與能源局相關人員的討論並確認，能源局地熱補助辦法的意思，在加上後面那一段「探勘後續進行地熱能發電者，補助每千瓦之獎勵金額不得超過每千瓦實際探勘費用與申請年度公告地熱能發電躉購費率採用之每千瓦產能探勘及鑽井成本參數之差額」後，他的意思是說，目前估計1MW的挖井費用是1.4億元，如果超過1.4億元的挖井費用才有補助。這樣，你1 MW的挖井費用要高到3.4億元的時候，你比原來的算費率時估的1.4億元、多了2億元的探勘加挖井費用時，這個公司才可以得到補助1億元的探勘加挖井費用。若再加上發電機組、能源局目前估計的1MW要1.4億元，1 MW地熱要投資4.8億元，才能得到能源局1億元的補助。而扣掉補助後，1 MW地熱發電的投資是3.8億元，而非能源局用以推算出一度電5.2元的，1 MW投資2.78億元。

能源局宣傳開發地熱發電1MW可補助1億元，這是多大的騙局呀！

能源局訂定「地熱發電補奬勵辦法」，公告至今有5年以上。先前是限定井要挖到2500公尺以上，後來在我們建議下變成1000公尺以上，目前雖然這些都拿掉。但還是不甘不願，充滿了騙局。我們真不知道能源局這些少數官員們，地熱發電奬勵辦法公告多年，一點成就都沒有，還在為難目前連1MW都還沒有的地熱發電廠商，處處防堵這個產業的發展，真的是居心何在？這樣的能源局官員，政府高層應該早日加以撤換，台灣的地熱發電才可能發展。