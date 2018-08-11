屏東新住民雙嬌組「恆好印象團」　自主投入社區關懷服務

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新住民融入台灣生活不容易，居住於屏東縣恆春鎮的印尼籍馬月娥和越南籍黎氏茂突破難關，於去（2017）年起成立「恆好印象團」，用心融入母國文化節目的娛樂性，自主投入社區關懷巡迴服務。

根據聯合報報導，來自印尼的44歲馬月娥25歲時嫁來台灣，目前育有1子2女，從事旅宿店清潔工一職。馬月娥表示外配新住民都很想融入在地，她以社區關懷服務踏出第一步，除了要克服文化和語言差異外，更需要家人的支持做後盾。

馬月娥接著表示，自去年與好朋友來自越南的黎氏茂合組「恆好印象團」，由屏東縣好好婦女權益發展協會協助巡迴社區關懷服務。然而，由於自身家庭經濟狀況不穩定，成立的初期備受質疑，但她們只是單純地想為這塊土地做些什麼，畢竟，新住民也是社會的一份子。

「恆好印象團」準備豐富的節目內容，設計母語、華語雙聲帶的簡易歌曲和舞蹈動作，安排喜感的帶動唱，持續投入社區關懷服務，希望藉由她們的努力與能力來幫助這些孩子。

好好婦女權益發展協會主任蔡順柔說， 她們來到人生地不熟的台灣，有始終支持學習的家人，讓她們投入各項學習並逐漸認識、熟悉地方，茁壯自信心與能力；協會協助她們參與多樣化課程，在學習中進步並找到成就感，更重要的是，透過共學過程能相互支持與成長。