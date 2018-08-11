【最新】航空公司地勤企圖自殺　偷開飛機意外墜毀

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國西雅圖–塔科馬國際機場，在當地時間10日晚間一度關閉，因為一架阿拉斯加航空公司Horizon Air的飛機未經准許就起飛，當局擔心發生恐怖攻擊，一度派出兩架F-15戰機升空。

這架76人座的客機在軍機尾隨下，飛行一個小時後，墜毀在距離機場約64公里處的林地。29歲的男性駕駛不幸身亡。

偷開飛機的男子原本有報導稱他是技工，但CNN最新報導指出，這名男子是地勤人員。他的工作主要是引導飛機起飛、指引登機門位置與冬季除冰工作等。

以下為稍早報導 發稿時間: 16:20

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國西雅圖–塔科馬國際機場，在當地時間10日晚間8時，有一架阿拉斯加航空公司的飛機未經准許就起飛，後來意外墜毀。

警方表示，飛機墜毀地點是在距離機場西南方64公里的凱頓島（Ketron Island）。這個事件導致西雅圖–塔科馬國際機場(Sea-Tac International Airport)一度關閉。

美國CNN報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）表示，墜毀的飛機是一架Horizon Air Q400渦輪螺旋槳飛機。

偷開這架飛機的航空公司技工來自皮爾斯郡（Pierce County），現年29歲。警方表示，這名員工有自殺傾向，並非恐怖份子。飛機墜毀可能是因為這名技工在空中表演驚險的飛行特技，但駕駛技術不夠純熟所導致。

截至發稿為止這名男子生死不明，據信飛機上當時沒有其他乘客。

美聯社報導，有目擊者指出曾看見兩架F15戰機尾隨這架飛機。這名駕駛曾與塔台對話，塔台人員也試圖安撫他，希望引導他降落。

圖為阿拉斯加航空公司其他客機。美聯社