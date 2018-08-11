2018台北藝術節新南向　菲律賓《身體計畫》演出多元舞蹈

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）已於近日登場的2018台北藝術節很精彩！由國際策展人新加坡籍鄧富權以「ASSEMBLY為了__ __在一起」為題來反應台灣社會現況，囊括17個國家的各領域團隊，共規劃124場節目與活動，以下將特別介紹菲律賓藝術家的《身體計畫》，其多元舞蹈反映該國當代社會狀況。

今年參演2018台北藝術節的團隊包括來自日本、南韓、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、澳大利亞、美國、丹麥、英國、法國、荷蘭、波蘭等橫跨四大洲、共計17國跨領域藝術家，以及台灣新銳創作者。

精彩的表演類型包含舞蹈、音樂、戲劇、雜耍等，另外設有專題講座、工作坊，以及免費的戶外公演，讓大家重新思考今年主題「ASSEMBLY為了__ __在一起」的空白處答案。

菲律賓《身體計畫》：舞出菲國文化



（影片來源：台北藝術節）

菲律賓青年編舞家與 公關舞者 Eisa Jocson ，鋼管、猛男舞都涉獵，而她的身體成為涵蓋表演技術之資料庫，解謎菲律賓社會的流動性。她帶來 創作《Macho Dancer》及《Corponomy》，首次於台灣演出並將舉行藝術家座談以及工作坊等演後活動。

過去的三支獨舞作品2011年《Death of the Pole Dancer》、2013年《Macho Dancer》與2015年《Host》巡迴不斷，皆曾受邀至全球各大藝術節演出，並以三部曲形式於2016年雪梨現場藝術節與舊金山MOMA及Counterpulse演出。

這次於台北藝術節表演的作品之一 《Macho Dancer》是一支獨舞作品，Eisa Jocson觀察菲律賓的獨特舞男文化，以女性的身體詮釋舞男，通過舞蹈的視覺體驗，引發觀者反思身份的問題，注意身體與性別、身體與社會、身體與工作，以及身體與商品的關係。

而另外一齣《Corponomy》 是藝術家自2009至2017年間，聚焦於服務業舞蹈身體呈現與幻想製造之檔案研究 。取材自Eisa Jocson針對各式動作研究與訓練的檔案調查，藉由錄像剪輯、文字、聲音、現場呈現及重建，揭露了建構各種「體現（embodiment）」的身體機制，以及鑲嵌於動作語彙、社會流動與移動中的社會文化身體政治。

另外，12日將設有工作妨 介紹《Macho Dancer》的舞蹈技巧，其為一支由女性擔綱的猛男舞 。 一般來說，猛男舞 是菲律賓夜店的一種舞蹈，由年輕男性跳給男性或女性觀眾欣賞。這種舞蹈著重肉體表現，是一種獨特的菲律賓文化，這種充滿誘惑的舞蹈語言視男性雄風為一種身體資本，動機在於得到金錢。