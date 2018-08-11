「公墓太陽光電」被譏「用鬼發電」？　政院駁斥錯誤訊息

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）內政部在農曆七月鬼開門前，宣布可在「既有公墓內發展太陽光電發電事業，以活化土地資源多元利用」，政策一出卻引起網友議論。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今(11)日表示，這是錯誤的訊息。Nownews引述Kolas表示，看到媒體報導，大家會以為是在公墓或墓碑上搭太陽能板，但其實是在周邊的空地上架設。

為配合蔡政府2025年非核家園政策目標，內政部9日通過「非都市土地使管制規則」修正草案。其中第6條指出，為配合2025非核家園政策目標，以便「更有效利用」公墓土地，未來修法後，即可在「既有公墓內發展太陽光電發電事業」

草案公布後遭網友取笑說，台灣發電已經從用愛發電，升級到用鬼發電。

Kolas表示，內政部是在公墓周邊已經無須再進行殯葬，或是已完成遷葬的空地上，尋找太陽能光電試作，絕不是在公墓上或是墓碑搭載太陽能板，這是錯誤的訊息。

Kolas指出，國人殯葬習慣已慢慢改變。統計數據顯示，現在國人採用火葬的比例已超過90%，也因此各地方縣市政府都有遷葬的需求。但地方欠缺經費，所以推動政策可以增加綠能產出，地方也有財源整治公墓。

她也強調，「公墓發電」不會像風力發電產生大量噪音，呼籲民眾不用擔心。內政部一定會審慎的評估，也會跟各地方政府溝通。