一位遭中國打壓的留學生　寫下「給台灣的感謝信」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）一位中國女性留學生10日在專欄部落格中，寫下「給台灣的感謝信」，她於6日起開始在喬治城大學（Georgetown University）攻讀碩士，但她說，此一「新的人生階段」過程中若缺少台灣，自己就無法在美國展開留學生涯。

趙思樂說，她是一個書寫中國社會運動和政治打壓的自由撰稿記者，也是中國青年社會運動社群的一員。

她指出，6年前她曾在台灣當交換學生，去(2017)年7月送丈夫莫之许到遼寧省瀋陽醫院，試圖冒險探望當時還在世的諾貝爾和平獎得主、亦師亦友的劉曉波，過程中幾度被警方找上門。

翻攝臉書

所幸當時恰巧有在台灣認識的教授到中國旅遊，得知此事後，替2人申請簽證到台灣避風頭，「是台灣給我們的第一份影響命運的禮物」。

趙思樂表示，後來自己的新書《她們的征途》在台灣出版，雖被中國列為禁書，但趙思樂卻因此獲得了大量媒體關注和許多講座邀請。

——台灣給我的第二份餽贈，來自其在華語世界的獨特存在，這是唯一還有「自由的紙」的地方。沒有台灣，我的作品可能找不到地方問世。

趙思樂在香港大學。翻攝臉書

2018年初她得到台灣許多優秀學者幫助，成功申請上喬治城大學的研究所，但因簽證於4月到期，若返回中國恐遭限制出境，此時又得到台灣教授的幫忙，延長交流簽證，讓自己得以在台停留至順利飛往美國求學。

她說，這些來自台灣學者的推薦信，「是這個自由社會給我的第三次助力」。而接下來，

《她們的征途》在中國流出的內部通知中被列入禁書名單——如果不是身在台灣，我可能要承受極大的焦慮，也有可能會真的被限制出境，台灣的存在，為我提供了相對安全的中間地帶，這是第四重幫助。

趙思樂「寫給台灣的感謝信」最後提到，雖然在美留學兩年後讀完書，她仍要回到中國，很可能還是會遭到不測，「我也只能承受」。但有多少中國青年沒有自己這麼幸運。

中國抗爭青年的天空雷電交加，我們的羽翼被綑綁折斷

「在我的萬幸中，台灣的存在，不可或缺」，對台灣的感謝「千言萬語也不足道」，她盼望能有更多人獲得來自於自由世界的幫助。